Rút bảo hiểm xã hội một lần: Người lao động sẽ rất thiệt thòi

Không nên rút bảo hiểm “theo phong trào”

Theo ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, có 4 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng người lao động rút BHXH ồ ạt trong thời gian qua. Thứ nhất là do kinh tế, một bộ phận người lao động có việc làm, thu nhập không ổn định do ảnh hưởng của dịch bệnh; thứ hai là chính sách chưa đủ hấp dẫn; thứ 3 là thủ tục rút bảo hiểm 1 lần dễ dàng; thứ 4 là việc giải thích, tuyên truyền chưa tốt, chưa làm cho người lao động tin tưởng vào chính sách an sinh xã hội. "Có người rút do khó khăn thực sự nhưng cũng có người rút theo phong trào vì họ thấy không yên tâm liệu đến khi không đủ sức lao động có rút được hết hay không. Việc nhận BHXH một lần có thể được coi là "lợi trước mắt, hại lâu dài" bởi quyền lợi người lao động bị hạn chế nhiều so với việc hưởng lương hưu. Tình trạng hưởng BHXH một lần gia tăng trong bối cảnh bao phủ BHXH chậm còn dẫn đến nguy cơ mất an ninh thu nhập tuổi già, làm tăng gánh nặng ngân sách chi trợ cấp hỗ trợ cho người già sau này. Bởi vậy, song song với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động thì việc sửa đổi, điều chỉnh Luật BHXH phù hợp với yêu cầu thực tiễn là phương án thực tế để tạo niềm tin và giúp người lao động an tâm đóng BHXH" - ông Huân nói.

Lan Hương (ghi)