Sắc xanh phủ rộng nhóm ngân hàng: Thanh khoản MSB cao kỷ lục, TCB và VPB bật tăng vào cuối phiên

Sau khi điều chỉnh trong phiên hôm qua (27/7), thị trường chứng khoán Việt Nam trở lại mạnh mẽ trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 28/7. Đóng cửa, VN-Index tăng tới 10,34 điểm lên 1.207,67 điểm; HNX-Index tăng 1,89 điểm lên 237,54 điểm.

Cổ phiếu ngành ngân hàng cũng diễn biến tích cực trong phiên hôm nay với phần lớn các mã đều đóng cửa trong sắc xanh. Kết phiên, toàn ngành ghi nhận 20 mã tăng, 4 mã giảm và 3 mã đứng giá tham chiếu.

Trong đó, MSB dẫn đầu tăng giá nhóm ngân hàng niêm yết khi "xanh" 2,2% đi cùng thanh khoản cao nhất kể từ khi niêm yết.

Cổ phiếu MSB diễn biến sôi động trong những khoảng 2 tuần trở lại đây với khối lượng giao dịch khớp lệnh liên tục duy trì ở mức trên dưới 20 triệu đơn vị/phiên. Đi cùng với thanh khoản, thị giá MSB cũng đã tăng gần 8% trong 10 phiên trở lại đây.

Trong dòng chảy thông tin liên quan, tuần qua, MSB thông báo lãi trước thuế 6 tháng đạt 3.548 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 56% kế hoạch năm. Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của MSB đạt hơn 237.800 tỷ đồng, tăng 11,8% so với thời điểm 31/12/2022. Tổng cho vay khách hàng lũy kế 6 tháng qua đạt gần 136.600 tỷ đồng, tăng trưởng đạt 13,2% so với đầu năm, cao hơn mức trung bình toàn ngành, với sự đóng góp lớn từ các phân khúc chiến lược như khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cùng với MSB, cổ phiếu TCB của Techcombank bật tăng 2,1% nhờ lực cầu tăng vọt trong 15 phút cuối phiên chiều. Trong khi VPB cũng xanh hơn 1,6% lên mức cao nhất trong hơn 1 năm qua. Với diễn biến trên, TCB và VPB là hai mã ngân hàng có đóng góp tích cực nhất cho chỉ số Vn-Index phiên hôm nay.

Ngoài những mã kể trên, một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng có được mức tăng giá tốt nhờ lực kéo vào cuối phiên như STB (2%), EIB (1,7%), OCB (0,8%), SHB (0,8%), TPB (0,8%),…

Trên thị trường UPCoM, VAB và SGB bật tăng lần lượt 3,9% và 3,6%, đồng thời là hai mã ngân hàng duy nhất trên sàn này có được sắc xanh trong phiên hôm nay.

Ở chiều ngược lại, LPB giảm sâu nhất nhóm ngân hàng khi mất 1,2% giá trị xuống còn 16.300 đồng/cp. Ba mã khác cũng đóng cửa trong sắc đỏ là BVB, NAB và NVB.

Thanh khoản nhóm ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao. Trong đó, MSB dẫn đầu toàn ngành với khối lượng giao dịch khớp lệnh gần 31,2 triệu đơn vị, gấp rưỡi phiên hôm qua. Đứng sau MSB lần lượt là STB (19,9 triệu cp), VPB (18,1 triệu cp), SHB (15,3 triệu cp), ACB (8,6 triệu cp),…

Về giao dịch của khối ngoại, nhóm này mua ròng tại SHB (606.000 đơn vị) và HDB (780.000 đơn vị). Trong khi bán ròng mạnh tại MSB (1,6 triệu cp), CTG (1 triệu cp), LPB (gần 1 triệu cp),…