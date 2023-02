Sách do ChatGPT viết ‘bùng nổ’ trên Amazon

Nhưng sau khi biết về chương trình trí tuệ nhân tạo(AI) ChatGPT, ông nhận ra rằng cơ hội đã đến với mình. Ông đặt câu hỏi đề nghị ChatGPT viết một câu chuyện giống như cách một người cha dạy con trai mình về kiến thức tài chính.

Ông Schickler, vốn là nhân viên bán hàng ở Rochester (Mỹ) chia sẻ: “Tôi cuối cùng cũng có thể thực hiện ý tưởng viết một cuốn sách”.

Sử dụng phần mềm AI có thể sản xuất các khối văn bản từ những gợi ý đơn giản, Schickler đã sáng tác một cuốn sách điện tử dành cho trẻ em có hình minh họa dài 30 trang chỉ trong vài giờ. Ông bắt đầu chào bán cuốn sách từ tháng 1/2023 thông qua đơn vị tự xuất bản của Amazon.com.



Trong cuốn sách, chú sóc Sammy - cũng được dựng hình thô sơ bằng AI - học hỏi từ những người bạn trong khu rừng của mình về cách tiết kiệm tiền sau khi tình cờ nhặt được một đồng tiền vàng. Sammy đã tự làm một hộp đựng tiền tiết kiệm hình hạt dẻ, đầu tư tiền vào buôn bán hạt dẻ và hy vọng một ngày nào đó sẽ mua được một viên đá mài hạt dẻ.

Theo cuốn sách, Sammy trở thành con sóc giàu có nhất trong rừng, khiến bạn bè ghen tị, còn khu rừng bắt đầu trở nên thịnh vượng.

Cuốn sách về chú sóc thông minh trên có tên “The Wise Little Squirrel: A Tale Of Saving And Investment” đang được bán trên cửa hàng Amazon Kindle với giá 2,99 USD/bản điện tử, hoặc 9,99 USD đối với bản in. Mặc dù thu về chưa đến 100 USD, nhưng cuốn sách đó đã tiếp thêm cho ông Brett Schickler sức mạnh để sáng tác thêm những cuốn sách khác bằng phần mềm AI.

Tính đến giữa tháng 2, đã có trên 200 sách điện tử trong cửa hàng Kindle của Amazon liệt kê ChatGPT là tác giả hoặc đồng tác giả.

Và con số này đang tăng lên hàng ngày. Thậm chí, trên Amazon còn lập ra một thể loại sách phụ mới: Sách về cách sử dụng ChatGPT, được viết hoàn toàn bởi ChatGPT.

Nhưng do nhiều tác giả không tiết lộ việc họ đã sử dụng AI, nên chúng ta không thể thống kê đầy đủ về số lượng sách điện tử có thể được viết bởi AI.

Sự xuất hiện của ứng dụng chatbot ChatGPT đã khiến một số tập đoàn công nghệ lớn nhất phải lo lắng về chiến lược phát triển trong tương lai. Trong đó, tập đoàn Alphabet và Microsoft đã vội vàng ra mắt các chức năng mới trong Google và Bing tích hợp AI.

Việc người dùng nhanh chóng chấp nhận ChatGPT đã thúc đẩy giới đầu tư đổ tiền vào các công ty khởi nghiệp tập trung vào AI. Dù vậy, mức độ chuẩn xác của AI vẫn là điều đáng nghi ngờ. Do ChatGPT học cách viết bằng cách quét hàng triệu trang văn bản sẵn có nên nó không thể tránh khỏi các lỗi sai sót về mặt thông tin.

Trang công nghệ CNET từng thử nghiệm ứng dụng AI vào công việc viết tin tức hàng ngày, song sản phẩm thu được khiến họ phải sửa chữa nhiều và thậm chí là đạo văn hoàn toàn. Sau đó, CNET đã dừng sử dụng AI.

Bây giờ, ChatGPT đã sẵn sàng để nâng đỡ ngành công nghiệp sách, trong bối cảnh các tiểu thuyết gia và nhà văn tự do muốn kiếm tiền nhanh chóng đang chuyển sang sử dụng phần mềm để sáng tạo và xuất bản sách qua trang Kindle của Amazon. Dòng sách được ứng dụng AI nhiều nhất là những câu chuyện dành cho thiếu nhi có tranh minh họa.

Trên YouTube, TikTok và Reddit, hàng trăm chủ đề hướng dẫn viết sách bằng ChatGPT đã xuất hiện, với lời cam kết tạo một cuốn sách chỉ trong vài giờ. Các chủ đề sách bao gồm kế hoạch làm giàu nhanh chóng, lời khuyên về chế độ ăn kiêng, mẹo mã hóa phần mềm và công thức nấu ăn.

“Đó là điều mà chúng ta thực sự cần phải lo lắng. Những cuốn sách này sẽ tràn ngập thị trường và rất nhiều tác giả sẽ mất việc", bà Mary Rasenberger, Giám đốc điều hành của nhóm nhà văn The Authors Guild cho biết.

Một tác giả có tên Frank White đã giới thiệu về cách ông cho ra đời cuốn tiểu thuyết dài 119 trang về người ngoài hành tinh chỉ trong chưa đầy 1 ngày. Hiện sách của ông được bán trên gian hàng sách điện tử Kindle với giá 1 USD. Ông khẳng nếu có đủ tài chính và thời gian, ai cũng có thể viết khoảng 300 cuốn sách mỗi năm nhờ công nghệ AI.

Nhiều tác giả khác, giống như White, cảm thấy họ không có nghĩa vụ phải công khai trên Kindle rằng tác phẩm của họ đã sử dụng AI hoặc công cụ viết tự động.

Khi Reuters liên hệ để yêu cầu bình luận, Amazon chưa phản hồi về việc liệu họ có kế hoạch thay đổi hoặc xem xét các chính sách của cửa hàng Kindle về việc tác giả sử dụng AI hoặc các công cụ viết tự động khác hay không.

Người phát ngôn của Amazon, Lindsay Hamilton, trả lời qua thư điện tử: “Tất cả sách trong cửa hàng phải tuân thủ nguyên tắc nội dung của chúng tôi, bao gồm tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và tất cả các luật hiện hành khác”.

Amazon là công ty bán sách in và sách điện tử lớn nhất, chiếm hơn một nửa doanh số bán hàng tại Mỹ. Và theo một số thống kê, nó chiếm hơn 80% thị trường sách điện tử.

Amazon đã tạo ra Kindle Direct Publishing năm 2007 để cho phép các tác giả bán và tiếp thị một cuốn sách ngay tại nhà mà không gặp rắc rối hoặc tốn kém trong việc tìm kiếm các hội văn học hoặc nhà xuất bản.