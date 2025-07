Địa phương duy nhất ở Việt Nam vào top 10 TP tốt nhất thế giới, nửa năm thu hơn 3.000 tỷ nhờ thế mạnh này

Mới đây, tạp chí Travel+Leisure (T+L), một trong những ấn phẩm hàng đầu thế giới về du lịch và trải nghiệm, đã đưa Hội An vào top 10 thành phố tốt nhất thế giới 2025.

Nằm trong khuôn khổ giải thưởng World’s Best Awards 2025, bảng xếp hạng những thành phố tốt nhất thế giới năm nay của T+L chú trọng tới các tiêu chí như ẩm thực đa dạng, điểm lưu trú độc đáo, đời sống về đêm sôi động, sự gần gũi với di sản văn hóa, giá cả tiêu dùng hợp lý…

Theo đó, xếp ở vị trí thứ 6, với điểm số 91/100 từ độc giả toàn cầu, Hội An là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách. Khu đô thị cổ gây ấn tượng mạnh nhờ kiến trúc mang đậm dấu ấn giao thoa giữa văn hóa bản địa và nước ngoài cùng hệ thống kênh đào đan xen, giao thông thuậnt tiện, cũng như sự thân thiện của người dân.

"Du khách yêu thích dạo bộ hoặc chụp ảnh trên những con phố lát gạch rêu phong, khám phá các quán cà phê nhỏ, cửa hàng thủ công và không gian ẩm thực, văn hóa sôi động về đêm", các biên tập viên của T+L gợi ý.

Bảng xếp hạng năm nay cho thấy sự áp đảo của các thành phố châu Á khi chiếm tới 7 vị trí trong top 10, bao gồm: Chiang Mai (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Bangkok (Thái Lan), Jaipur (Ấn Độ), Hội An (Việt Nam), Kyoto (Nhật Bản) và Ubud (Indonesia).

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng lượt khách đến Hội An ước đạt 2,8 triệu lượt, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng lượt khách mua vé tham quan các điểm du lịch của thành phố ước đạt 1,8 triệu lượt (khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế).

Doanh thu du lịch ước đạt 3.163 tỷ đồng, tăng 41,3%. Đô thị di sản Hội An tiếp tục được vinh danh trong nhiều cuộc bình chọn của quốc tế. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 1.785 tỷ đồng, tăng 275,5%.

Từ 1/7, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ) hình thành phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp thuộc TP Đà Nẵng.

"Chúng tôi ý thức được rằng Hội An là một vùng đất đặc biệt. Mỗi xã, phường sau sáp nhập là mỗi phần không tách rời của Hội An”, ông Nguyễn Đức Bình - Bí thư phường Hội An - nói trong một hội nghị vào cuối tháng 6 vừa qua, Báo Tuổi Trẻ dẫn lời.