Trước thềm đón dòng vốn 'khủng' hơn 15,5 tỷ USD, địa phương có quy mô kinh tế lớn thứ 3 Việt Nam đang có tình hình kinh tế ra sao?

Trong đó, Thành phố sẽ giới thiệu Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng, bao gồm 6 nhóm chính sách và 41 cơ chế đột phá. Đây là nền tảng thể chế quan trọng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để Hải Phòng vươn mình trở thành cực tăng trưởng kinh tế hàng đầu miền Bắc.

Điểm nhấn chiến lược của các chính sách là việc thành lập Khu Thương mại Tự do. Khu vực này sẽ áp dụng cơ chế ưu đãi vượt trội như: miễn thị thực, cấp thẻ cư trú dài hạn cho chuyên gia nước ngoài, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và đơn giản hóa thủ tục đầu tư, hành chính. Khu Thương mại Tự do được kỳ vọng trở thành "nam châm" hút vốn từ các tập đoàn công nghệ cao, các tổ chức tài chính quốc tế và trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) trên toàn cầu.

Đáng chú ý, theo chia sẻ của lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư 2025 được kỳ vọng là dấu mốc quan trọng, với lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án và 7 bản ghi nhớ hợp tác (MOU), tổng vốn đăng ký đầu tư dự kiến lên tới 15,6 tỷ USD.

Hải Phòng (mới) đang có tình hình kinh tế phát triển ra sao trong nửa đầu năm 2025?

Từ ngày 1/7/2025, sau hợp nhất, thành phố Hải Phòng có diện tích gần 3.200 km2, dân số hơn 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước. Hạ tầng giao thông, công nghiệp được đầu tư đồng bộ, đã góp phần tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn. Toàn thành phố hiện có 1.730 dự án đầu tư nước ngoài đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký gần 50 tỷ USD; riêng 6 tháng đầu năm nay thu hút hơn 1,5 tỷ USD.

Theo số liệu mới nhất của Chi cục Thống kê Hải Phòng, năm 2025 là một năm đặc biệt quan trọng đối với Hải Phòng, đánh dấu giai đoạn cuối của kế hoạch 5 năm 2021-2025 và là thời điểm thành phố thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp - một bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển.

Theo đó, Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) thành phố Hải Phòng (mới) 6 tháng đầu năm 2025 ước tăng 11,20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 12,84%; nhóm dịch vụ tăng 9,89%; nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 4,28%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,95%.

Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của cả nước đạt trên 8%, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của địa phương để đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

Trong đó, GRDP thành phố Hải Phòng ước tăng 11,04% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,66%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,24%, đóng góp 6,68 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 10,26%, đóng góp 3,79 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10,16%, đóng góp 0,55 điểm phần trăm.

GRDP tỉnh Hải Dương ước tăng 11,59% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,65%, đóng góp 0,72 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,26%, đóng góp 7,8 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 8,62%, đóng góp 2,16 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,65%, đóng góp 0,90 điểm phần trăm.

Về tình hình thu hút đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới) ước đạt 139.836,5 tỷ đồng, tăng 18,91% so với cùng kỳ. Các dự án đầu tư công, khu công nghiệp, đô thị và nhà ở thương mại được triển khai đúng tiến độ, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế - đô thị và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quy hoạch. Thành phố cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông then chốt, sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành những hạng mục hạ tầng quan trọng.

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 107.887,2 tỷ đồng, tăng 18,19% so với cùng kỳ, trong đó: Vốn nhà nước đạt 12.673,1 tỷ đồng, tăng 28,62% so với cùng kỳ năm trước; Vốn ngoài nhà nước đạt 24.698,2 tỷ đồng, tăng 24,23% so với cùng kỳ năm trước; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 51.919,1 tỷ đồng, tăng 11,22% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương 6 tháng đầu năm ước đạt 31.949,3 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Vốn nhà nước đạt 5.129,5 tỷ đồng, tăng 58,3% so với cùng kỳ năm trước; Vốn ngoài nhà nước đạt 18.371,5 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 8.448,3 tỷ đồng, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Chi cục Thống kê Hải Phòng cho biết, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên toàn thành phố Hải Phòng từ đầu năm đến ngày 20/6/2025 đạt 711,66 triệu USD, bằng 60,35% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, cấp mới trong khu công nghiệp, khu kinh tế có 43 dự án đạt 449,16 triệu USD, (chiếm 92,98%); cấp mới ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế có 36 dự án đạt 33,92 triệu USD (chiếm 7,02%).

Tính đến ngày 26/6 thu hút đầu tư nước ngoài tỉnh Hải Dương đạt 29 dự án với tổng vốn đăng ký là 194,7 triệu USD. Trong đó, lĩnh vực thu hút vốn cao vẫn là công nghiệp chế biến, chế tạo với 23 dự án đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore,.…