Kỷ lục: TP HCM, Hà Nội vừa thu gần 5.000 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày

Theo Sở Du lịch Hà Nội, ước tính trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 (từ ngày 1/1 - 4/1/2026), Hà Nội đón tiếp và phục vụ khoảng 560.000 lượt khách, trong đó có khoảng 110.000 lượt khách quốc tế và khoảng 450.000 lượt khách nội địa. Đây cũng là con số kỷ lục so với các kỳ nghỉ Tết Dương lịch từ trước đến nay. Tổng thu từ khách du lịch dịp này tại Thủ đô ước đạt 2.100 tỷ đồng, đạt 254% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, sự tăng trưởng mạnh về lượng khách cũng như doanh thu trong dịp Tết Dương lịch năm nay ở Hà Nội là do kỳ nghỉ kéo dài hơn so với năm trước. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách bố trí được thời gian nghỉ ngơi, tham quan và du lịch tại TP Hà Nội. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố cũng có thêm sự đa dạng, hấp dẫn của những sản phẩm, điểm đến du lịch.

Những chương trình đáng chú ý có thể kể đến tại Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ là màn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa trên địa bàn thành phố, ấn tượng chào năm mới tại khu vực Hồ Gươm, trình diễn 3D mapping, không gian chiếu sáng nghệ thuật và các sản phẩm du lịch di sản, văn hóa truyền thống, mang đến chuỗi trải nghiệm đa sắc, hấp dẫn…

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP HCM, trong 4 ngày nghỉ lễ, lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch ước đạt 1,24 triệu lượt, khách quốc tế đến thành phố đạt 75.726 lượt. Công suất phòng trên địa bàn thành phố khoảng 75% và doanh thu du lịch ước đạt 2.632 tỷ đồng. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất cả nước trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay.

Du khách đến TP HCM trong dịp nghỉ lễ chủ yếu chọn city tour, tour ngắn ngày, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực, với tỷ trọng khách lẻ và nhóm nhỏ cao.

Sở Du lịch TP HCM thông tin rằng, trong dịp Tết dương lịch năm nay, tại khu vực trung tâm thành phố như đường đi bộ Nguyễn Huệ - Bến Bạch Đằng, Công viên bờ sông Sài Gòn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia các hoạt động chào đón năm mới, cũng như biểu diễn nghệ thuật đường phố, du lịch đường sông. Ngoài ra, chợ Bến Thành, các trung tâm thương mại lớn như Saigon Centre, Takashimaya, Vincom Đồng Khởi là những điểm đến mua sắm, ẩm thực sôi động trong dịp lễ lần này.

Đáng chú ý, tại khu vực Bình Dương, hoạt động du lịch ghi nhận tín hiệu tích cực, khichủ yếu là khách nội địa và khách tham quan ngắn ngày tập trung tại Khu du lịch Đại Nam. Ngoài ra, những khu sinh thái, du lịch cộng đồng và điểm vui chơi cuối tuần tại Dĩ An, Thuận An, Bến Cát cũng ghi nhận phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân địa phương và vùng lân cận.

Như vậy, chỉ riêng Hà Nội và TP HCM đã có doanh thu gần 5.000 tỷ đồng từ hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày vừa qua.

Nhiều tỉnh, thành đón lượng khách lớn kỳ nghỉ lễ Dương lịch

Nhiều du khách nước ngoài tham gia chương trình chào đón năm mới 2026 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ngoài Hà Nội và TP HCM, nhiều địa phương trên cả nước cũng ghi nhận lượng khách và doanh thu lớn trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua.

Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ, Quảng Ninh ước đón 657.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 705.000 lượt. Tổng thu du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 1.620 tỷ đồng.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, tỉnh đón hơn 720.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ. Trong đó có gần 178.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ở Ninh Bình đạt trên 795 tỷ đồng, với cống uất phòng bình quân đạt trên 85%.

Ngoài ra, theo thống kê của Sở Du lịch Lâm Đồng, trong 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh đín khoảng 650.000 lượt khách tham quan, lưu trú. Trong đó, khách quốc tế là khoảng 30.000 lượt và doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt từ 70% đến 80%. Riêng các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đạt công suất từ 85% đến 90%.

Trong 4 ngày qua, Lào Cai đã đón khoảng 363.000 lượt khách, thu về 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Sa Pa là địa bàn thu hút nhiều khách du lịch nhất với khoảng 148.000 lượt khách.

Theo Sở Du lịch An Giang, trong 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh ước đón gần 349.000 lượt khách, khách quốc tế hơn 30.000 lượt. Trong đó. Phú Quốc đón gần 176.000 lượt khách, tăng hơn 156% so với cùng kỳ năm ngoái; khách quốc tế gần 30.000 lượt. Tổng thu từ du lịch của tỉnh đạt 859 tỷ đồng, tăng 71,2% so với cùng kỳ năm 2024

Đáng chú ý, riêng tại đặc khu Phú Quốc, nhiều hoạt động và sự kiện quy mô lớn được tổ chức phục vụ du khách như: Show ONCE phiên bản đặc biệt chào đón năm mới; Đại tiệc Countdown 2025 "The Rise of Lights"…

Ngoài ra, theo thống kê của Khánh Hoà, tỉnh này ước đón hơn 500.000 lượt khách, trong đó có trên 154.000 lượt khách lưu trú. Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt 66,94%. Riêng nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển và trên các đảo đạt trên 90% và thậm chí có thời điểm kín phòng. Tổng thu từ hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ của tỉnh ước đạt 648 tỷ đồng.