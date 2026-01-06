Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cần Thơ dự kiến chi gần 600 tỷ đồng xây hai cầu vượt ở nút giao trung tâm

06-01-2026 - 16:20 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cần Thơ đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 2 cầu vượt tại nút giao đường Mậu Thân - 3 Tháng 2 - Trần Hưng Đạo, và nút giao đường Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2, với tổng mức đầu tư hơn 593 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn năm 2026 - 2030.

Sở Xây dựng Cần Thơ vừa thông tin về Dự án xây dựng cầu vượt tại vị trí nút giao đường Mậu Thân - 3 Tháng 2 - Trần Hưng Đạo (nút giao số 1), và nút giao đường Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2 (nút giao số 4). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 593 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn năm 2026-2030. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ (Ban QLDA) đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư .

Cần Thơ dự kiến chi gần 600 tỷ đồng xây hai cầu vượt ở nút giao trung tâm- Ảnh 1.

Nút giao đường Mậu Thân - 3 Tháng 2 - Trần Hưng Đạo tại Cần Thơ thường xuyên ùn tắc.

Tới nay, Sở Tài chính Cần Thơ đã có báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án. Hội đồng thẩm định đã có báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Ban QLDA đã tiếp thu, giải trình góp ý và có tờ trình gửi UBND TP. Cần Thơ xin chủ trương đầu tư.

Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, vị trí các nút giao nằm trong khu vực trung tâm phường Ninh Kiều và phường Tân An (thuộc quận Ninh Kiều cũ). Dự kiến, cầu vượt sẽ được xây dựng theo phương án đảm bảo cho 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ đi thẳng.

Hai vị trí nút giao dự kiến xây cầu vượt nói trên thuộc Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm tại Cần Thơ được phê duyệt tháng 11/2023, tổng mức đầu tư 1.196 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố, nhưng bị chậm nhiều năm.

Đến tháng 3/2025, nút giao số 1 được khởi công mở rộng, dự kiến hoàn thành tháng 3/2026. Tuy nhiên, đến nay nhà thầu chỉ nhận được một phần nhỏ mặt bằng nên tiến độ thi công bị ảnh hưởng, nguy cơ khó về đích đúng hạn.

Nút giao số 4 khởi công tháng 4/2025, dự kiến hoàn thành tháng 4/2026, tới nay cũng gặp khó về mặt bằng, tiến độ rất chậm.

Theo Ban QLDA khu vực Ninh Kiều (chủ đầu tư), việc chậm bàn giao mặt bằng ảnh hưởng đến thi công mở rộng 2 nút giao và làm chậm toàn bộ dự án.

Người dân đi tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội cần lưu ý thông tin này kẻo mất quyền lợi

Theo Cảnh Kỳ

Tiền Phong

