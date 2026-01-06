Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ hôm nay, sẽ có thêm trường hợp được xem xét cấp sổ đỏ lần đầu, người dân cần biết tránh bỏ lỡ quyền lợi

06-01-2026 - 09:20 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Một số quy định về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được nêu tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết 254/2025/QH15.

Cụ thể, trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản hoặc trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp một trong các loại Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều 133 của Luật Đất đai 2024 thì thực hiện đăng ký biến động.

Trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm p khoản 1 Điều 133 của Luật Đất đai thì được cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai mà không phải xác nhận trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có quy định về thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên mua tài sản khác với thời hạn đăng ký biến động theo quy định của Luật Đất đai thì thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản;

Trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 135 của Luật Đất đai thì cấp chung 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 3 Điều 137 của Luật Đất đai;

Trường hợp đất được giao để quản lý quy định tại Điều 7 của Luật Đất đai mà thuộc quy định tại Điều 139 của Luật Đất đai thì được xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 139 của Luật Đất đai.

Như vậy, Nghị quyết 254/2025/QH15 đã bổ sung 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu bao gồm:

- Hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời từ sau ngày 15/10/1993, nếu đủ điều kiện theo Luật Đất đai 2024, sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận chính thức.

- Các trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý nhưng thực tế đang sử dụng ổn định, đúng mục đích và đáp ứng điều kiện luật định cũng được đưa vào diện xem xét cấp Giấy chứng nhận.

Tin vui cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh: Một loại thuế chính thức bị 'khai tử' từ năm nay

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
sổ đỏ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh tế Việt Nam lập kỷ lục cao chưa từng có trong một lĩnh vực, tiến sát mốc 950 tỷ USD, vượt qua mọi dự báo

Kinh tế Việt Nam lập kỷ lục cao chưa từng có trong một lĩnh vực, tiến sát mốc 950 tỷ USD, vượt qua mọi dự báo Nổi bật

Ngay đầu năm, dòng vốn hơn 4 tỷ USD vừa được rót cho thủ phủ công nghiệp miền Bắc

Ngay đầu năm, dòng vốn hơn 4 tỷ USD vừa được rót cho thủ phủ công nghiệp miền Bắc Nổi bật

Phát triển Khánh Hòa không nên chỉ dựa vào chiều dài bờ biển

Phát triển Khánh Hòa không nên chỉ dựa vào chiều dài bờ biển

09:00 , 06/01/2026
Khẩn trương hoàn thành đồng bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau

Khẩn trương hoàn thành đồng bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau

08:36 , 06/01/2026
Nhà máy gần 2.000 tỷ đồng của Cà Mau đón cơ hội gia nhập thị trường chục tỷ USD toàn cầu

Nhà máy gần 2.000 tỷ đồng của Cà Mau đón cơ hội gia nhập thị trường chục tỷ USD toàn cầu

08:00 , 06/01/2026
Kỷ lục: TP HCM, Hà Nội vừa thu gần 5.000 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày

Kỷ lục: TP HCM, Hà Nội vừa thu gần 5.000 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày

20:24 , 05/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên