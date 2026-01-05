Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin vui cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh: Một loại thuế chính thức bị 'khai tử' từ năm nay

05-01-2026 - 09:18 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Điều 10 Nghị quyết 198/2025/QH15 về hỗ trợ thuế, phí, lệ phí đã quy định chi tiết về việc chấm dứt việc thu, nộp một loại thuế từ 1/1/2026.

Cụ thể, Điều 10 Nghị quyết 198/2025/QH15 về hỗ trợ thuế, phí, lệ phí đã quy định chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài (hay còn gọi là thuế môn bài) từ ngày 01/01/2026. Nghị quyết 198/2025/QH15 áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Trước đó, tại Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển nền kinh tế tư nhân, Bộ Chính trị có đưa ra một trong những giải pháp, yêu cầu phát triển nền kinh tế tư nhân, trong đó có yêu cầu:

- Có cơ chế, chính sách đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và tuân thủ các cam kết quốc tế; bãi bỏ lệ phí môn bài; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm đầu thành lập; bố trí đủ nguồn lực từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cho các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, kết hợp huy động nguồn lực từ các quỹ đầu tư của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng, viện nghiên cứu, trường đại học... Tăng cường vai trò của kinh tế tư nhân, doanh nhân trong tham gia góp ý, phản biện chính sách, bảo đảm thực chất, hiệu quả, minh bạch.

Như vậy, theo quy định nêu trên, sẽ chính thức bãi bỏ thuế môn bài từ 1/1/2026.

Các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp năm 2026

Theo quy định về quản lý thuế, có 2 loại thuế, phí mà hộ kinh doanh phải nộp bao gồm:

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ngoài các loại thuế nêu trên, hộ kinh doanh còn có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên… nếu kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế của các luật này.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (Luật số 109/2025/QH15) thông qua ngày 10/12/2025 thì từ ngày 1/1/2026, những hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu hằng năm từ 500 triệu đồng/năm trở lên sẽ phải chịu thuế GTGT, thuế TNCN.

Những chính sách hỗ trợ thuế, phí, lệ phí tại Nghị quyết 198

Ngoài chính sách bãi bỏ lệ phí môn bài từ năm 2026 thì trong Điều 10 Nghị quyết 198 còn quy định nhiều chính sách hỗ trợ thuế, phí, lệ phí như sau:

- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thời gian miễn, giảm thực hiện theo pháp luật thuế TNDN.

- Miễn thuế TNCN và TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

- Miễn thuế TNCN 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học làm việc cho doanh nghiệp, trung tâm, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Miễn thuế TNDN 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Chi phí đào tạo, đào tạo lại nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi được tính vào chi phí được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Từ 01/01/2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không áp dụng thuế khoán, thực hiện nộp thuế theo pháp luật về quản lý thuế.

- Chấm dứt thu lệ phí môn bài từ 01/01/2026.

- Miễn phí, lệ phí cấp đổi, cấp lại giấy tờ khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhà nước.


Hoàng Nguyễn

