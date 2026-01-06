Về đích công trình đường dây 110kV Trần Đề - Trạm 220kV Sóc Trăng tại Cần Thơ

Đây là những nỗ lực không ngừng của EVNSPC trong hơn 10 ngày qua, đặc biệt là đợt Tết dương lịch 2026, toàn bộ công trình không nghỉ ngơi, công nhân kỹ sư sôi sục làm việc xuyên lễ để đảm bảo tiến độ đề ra, hoàn thành trong thời điểm cao điểm chào đón năm mới Bính Ngọ.

Dự án Đường dây 110kV Trần Đề - Trạm 220kV Sóc Trăng do EVNSPC làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 127 tỷ đồng. Quy mô đầu tư gồm xây dựng mới đường dây 110kV mạch đơn dài trên 32 km, mở rộng các ngăn lộ 112 và 172 tại Trạm biến áp 110kV Trần Đề và lắp đặt hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường đồng bộ.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang (áo sọc) động viên người lao động tại công trường

Công trình được khởi công ngày 28/12/2024, tuyến đường dây đi qua địa bàn thành phố Sóc Trăng và các huyện Mỹ Xuyên, Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng (cũ), điểm đầu tại Trạm biến áp 220kV Sóc Trăng và điểm cuối tại Trạm biến áp 110kV Trần Đề. Trước đó, ngày 19/4/2025, công trình đã hoàn thành và đóng điện giai đoạn 1 hạng mục ngăn lộ tại Trạm 110kV Trần Đề.

Khi đưa vào vận hành, công trình hình thành mạch vòng liên kết 110kV giữa các trạm Trần Đề, Đại Ngãi, Cù Lao Dung từ Trạm 220kV Sóc Trăng, góp phần bảo đảm vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực. Đồng thời, dự án giúp tăng cường tính linh hoạt trong quản lý vận hành các trạm biến áp 110kV, sẵn sàng truyền tải công suất các nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển lưới điện thông minh.

Thi công vào ban đêm

Thành quả “thần tốc” của dự án là kết quả từ quyết sách kịp thời của lãnh đạo EVNSPC khi nhận thấy tiến độ thi công của nhà thầu có khả năng không đạt, lập tức EVNSPC điều động lực lượng từ Ban Quản lý Đầu tư và lực lượng xung kích các Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang. Đây là những cá nhân từng tham gia thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối năm 2023, có bề dày kinh nghiệm thực tế, năng lực chuyên môn và tinh thần kỷ luật cao, sẵn sàng đảm nhận khối lượng công việc lớn trong giai đoạn nước rút nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Trong suốt giai đoạn nước rút về đích, với sự đôn đốc sát sao ngày đêm, nhịp độ thi công dồn dập, lãnh đạo EVNSPC luôn có mặt tại công trường để động viên, kiểm tra, chỉ đạo và động viên lực lượng thi công sát cánh cùng nhà thầu thi công. Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC Bùi Quốc Hoan, Ban Giám đốc Công ty Điện lực TP. Cần Thơ thăm hỏi, động viên hơn 80 công nhân và gần 100 CBCNV lực lượng xung kích đang làm việc trên toàn tuyến. Những phần quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm niềm tin và quyết tâm cho người lao động nơi công trường.

Lực lượng công nhân EVNSPC tiếp cận hiện trường, triển khai thi công lắp trụ

Ngoài ra, Công đoàn EVNSPC đã có mặt tại hiện trường chủ trì Lễ ký cam kết thi đua - khen thưởng, phát động cao điểm nước rút quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng, tuyệt đối an toàn. Đây không chỉ là một lễ ký kết mang tính hình thức, mà là lời hứa danh dự trên công trường, thể hiện sự đồng hành thực chất giữa tổ chức Công đoàn và lực lượng chuyên môn trong giai đoạn quyết định của công trình trọng điểm.

Đến gần 20 giờ 00 phút ngày 5/1, công trình chính thức đóng điện thành công, hoàn tất theo kế hoạch. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định tinh thần chỉ đạo quyết liệt, tổ chức linh hoạt, thi công kỷ luật của EVNSPC, đồng thời là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong và ngoài ngành.

Việc hoàn thành và đưa vào vận hành công trình không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, mà còn phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai.