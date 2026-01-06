Nhà máy gần 2.000 tỷ đồng của Cà Mau đón cơ hội gia nhập thị trường chục tỷ USD toàn cầu

Nhà máy nghìn tỷ "đốt rác thành vàng xanh" ở Cà Mau

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực xử lý rác thải ngày càng tăng, tỉnh Cà Mau vừa chính thức "bật đèn xanh" cho một dự án đột phá: Nhà máy điện rác Năm Căn.

Với tổng vốn đầu tư lên đến khoảng 1.783 tỷ đồng, dự án này không chỉ giải quyết "nút thắt" rác thải mà còn góp phần sản xuất năng lượng sạch, mở ra tương lai bền vững cho miền đất mũi.

Dự án Nhà máy điện rác Năm Căn vừa được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 26/12/2025, với diện tích khoảng 20 hecta tại xã Năm Căn.

Dự kiến, nhà máy gần 2.000 tỷ đồng này có công suất xử lý lên đến 600 tấn rác thải sinh hoạt/ngày, đồng thời sản xuất điện với công suất 6 MW – đủ để thắp sáng cho hàng ngàn hộ dân địa phương. Nhà máy sẽ hoạt động trong 49 năm.

Nhờ công nghệ đốt rác phát điện (waste-to-energy), Nhà máy điện rác Năm Căn không chỉ xử lý hàng trăm tấn rác mỗi ngày cho các xã Phan Ngọc Hiển, Tân Ân, Đất Mũi, Năm Căn, Đất Mới và Tam Giang mà còn biến chúng thành năng lượng điện sạch, giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm đất đai.

Điều này đặc biệt ý nghĩa với Cà Mau – tỉnh ven biển dễ bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng và ô nhiễm. Về kinh tế, dự án sẽ tạo việc làm địa phương, thúc đẩy công nghệ xanh và góp phần vào mục tiêu năng lượng tái tạo quốc gia.

Nhà máy điện rác Năm Căn không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là biểu tượng cho sự chuyển mình của Cà Mau hướng tới phát triển bền vững.

Việc Cà Mau chủ trương xây dựng nhà máy biến chất thải thành năng lượng rất phù hợp với xu hướng trên khu vực và thế giới, nhằm mục đích biến rác thải thành nguồn năng lượng tái tạo, giảm chôn lấp và phát thải khí nhà kính.

Trong báo cáo 12/2025, Fortunebusinessinsights cho biết, quy mô thị trường chuyển hóa chất thải thành năng lượng toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 35,84 tỷ USD vào năm 2024 lên 50,92 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 4,5% trong giai đoạn dự báo.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm ưu thế trên thị trường chuyển hóa chất thải thành năng lượng với thị phần 47,24% vào năm 2023.