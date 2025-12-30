Cà Mau chấp thuận làm nhà máy điện rác hơn 1.700 tỷ đồng

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu xử lý chất thải tập trung Năm Căn (Nhà máy điện rác Năm Căn), với tổng vốn đầu tư khoảng 1.783 tỷ đồng, theo hình thức đấu thầu chọn nhà đầu tư.

Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau vẫn đóng cửa chờ giá mới.

Dự án nhà máy đốt rác phát điện dự kiến được xây dựng tại xã Đất Mới, diện tích khoảng 20ha, công suất xử lý khoảng 600 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, công suất phát điện 6MW. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ tiếp nhận, xử lý rác thải cho khu vực các xã Phan Ngọc Hiển, Tân Ân, Đất Mũi, Năm Căn, Đất Mới và Tam Giang.

Hiện tỉnh Cà Mau cũng mời gọi đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tỉnh Cà Mau, trong đó có hạng mục Nhà máy điện đốt rác tại xã Khánh An, diện tích khoảng 10ha.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, trên địa bàn tỉnh hiện có một Nhà máy xử lý rác thải tại TP. Cà Mau (cũ) nhưng đã đóng cửa từ tháng hơn 6 tháng nay do chủ đầu tư chờ tăng đơn giá xử lý rác thải.



Hiện toàn tỉnh Cà Mau mỗi ngày thu gom hơn 400 tấn rác thải sinh hoạt, chủ yếu mang chôn lấp.