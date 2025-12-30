Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cà Mau chấp thuận làm nhà máy điện rác hơn 1.700 tỷ đồng

30-12-2025 - 14:06 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Với công suất xử lý khoảng 600 tấn rác/ngày và phát điện 6MW, Nhà máy điện rác Năm Căn vừa được UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư có tổng vốn hơn 1.700 tỷ đồng. Dự án nhà máy điện rác này được kỳ vọng giải quyết được phần nào khó khăn về thu gom, xử lý rác thải tại Cà Mau.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu xử lý chất thải tập trung Năm Căn (Nhà máy điện rác Năm Căn), với tổng vốn đầu tư khoảng 1.783 tỷ đồng, theo hình thức đấu thầu chọn nhà đầu tư.

Cà Mau chấp thuận làm nhà máy điện rác hơn 1.700 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau vẫn đóng cửa chờ giá mới.

Dự án nhà máy đốt rác phát điện dự kiến được xây dựng tại xã Đất Mới, diện tích khoảng 20ha, công suất xử lý khoảng 600 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, công suất phát điện 6MW. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ tiếp nhận, xử lý rác thải cho khu vực các xã Phan Ngọc Hiển, Tân Ân, Đất Mũi, Năm Căn, Đất Mới và Tam Giang.

Hiện tỉnh Cà Mau cũng mời gọi đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tỉnh Cà Mau, trong đó có hạng mục Nhà máy điện đốt rác tại xã Khánh An, diện tích khoảng 10ha.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, trên địa bàn tỉnh hiện có một Nhà máy xử lý rác thải tại TP. Cà Mau (cũ) nhưng đã đóng cửa từ tháng hơn 6 tháng nay do chủ đầu tư chờ tăng đơn giá xử lý rác thải.

Hiện toàn tỉnh Cà Mau mỗi ngày thu gom hơn 400 tấn rác thải sinh hoạt, chủ yếu mang chôn lấp.

Thông tin mới về bảo hiểm y tế tất cả người dân cần biết

Theo Tân Lộc

Tiền Phong

