Tết Dương lịch, hành khách ở Tân Sơn Nhất cần làm gì để tránh chậm, lỡ chuyến bay?

30-12-2025 - 13:43 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất yêu cầu đại diện các hãng phải có mặt tại quầy/gate để xử lý, thông tin về các chuyến bay chậm, hủy…

Ngày 30-12, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dịp Tết Dương lịch 2026, dự kiến mỗi ngày có 760 chuyến bay đi - đến, tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại và tăng khoảng 12% so với lịch bay cùng kỳ Tết Dương lịch 2025.

Riêng 2 ngày cao điểm của kỳ nghỉ Tết Dương lịch là 1-1 và 4-1-2026, dự kiến mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 786 chuyến bay.

Do nhu cầu đi lại tăng cao, mỗi ngày sân bay này sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của khoảng 131.000 hành khách, tăng 9% so với lượng khách hiện tại. Lượng khách tăng cao ở các đường bay nội địa.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn tất việc phối hợp chuyển đổi chuyến bay nội địa của các hãng: Vietnam Airlines, Paciffic Airlines, Vasco, Bamboo Ariways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways sang Nhà ga hành khách T3. Các chuyến bay nội địa của VietJet Air vẫn khai thác tại Nhà ga hành khách T1.

Dịp Tết Dương lịch 2026 , khách bay Tân Sơn Nhất cần lưu ý gì để tránh chậm chuyến? - Ảnh 2.

Nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày

"Cảng bảo đảm quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành khai thác linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại các nhà ga T1, T2 và T3. Yêu cầu đại diện các hãng phải có mặt tại quầy/gate để xử lý, thông tin tới hành khách kịp thời các tình huống chuyến bay chậm, hủy; tránh trường hợp khách bức xúc, gây rối và gây mất an ninh trật tự tại nhà ga, ảnh hưởng tới khai thác" – đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin.

Ngoài ra, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên máy bay, bố trí lại và lắp đặt bảng thông tin chuyến bay; đồng thời phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất xây dựng kế hoạch phục vụ chuyến bay, đặc biệt là chuyến bay khai thác vào khung giờ đêm…

Vẫn tháo giày, thắt lưng khi soi chiếu an ninh

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến khích hành khách làm thủ tục web check-in hoặc tự check-in tại các kiosk của hãng hàng không ở nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy.

Làm thủ tục check-in xong, hành khách, nhất là khách đi theo đoàn và nhóm đông, cần khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh. Khách lưu ý tháo áo khoác, giày dép, thắt lưng, điện thoại, chìa khóa, các vật dụng kim loại… cho vào khay để qua máy soi chiếu tia X; kiểm tra lại đồ đạc, tư trang, bảo đảm không để quên tại khu vực soi chiếu an ninh…


Theo Thái Phương

Người lao động

