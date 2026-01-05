Ngay đầu năm, dòng vốn hơn 4 tỷ USD vừa được rót cho thủ phủ công nghiệp miền Bắc

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư; Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên cho 31 dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 4,4 tỷ USD. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng, đô thị, dịch vụ, du lịch, nhà ở xã hội... nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Cụ thể, các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có tổng vốn đầu tư 1,063 tỷ USD, tiêu biểu như: Dự án RQ tại phường Vạn Xuân; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1 tại phường Phúc Thuận, xã Thành Công; Dự án Proway, Dự án Dowooinsys Vina tại phường Bách Quang; Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc…

Cùng với việc trao quyết định và ký kết hợp tác, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư 60 dự án, trong đó có 15 dự án khu công nghiệp, 21 dự án cụm công nghiệp, 13 dự án sân gôn, 2 dự án đường cao tốc và 9 dự án khu đô thị, khu dân cư. Đây là những dự án có quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, khó lường, Thái Nguyên vẫn tăng trưởng đạt 6,33%, thu ngân sách vượt 5% so với dự toán Trung ương giao, được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước lựa chọn đầu tư.

"Con số thu hút 11,5 tỷ USD đã đầu tư và hôm nay thu hút 4,4 tỷ USD trong Hội nghị này đã chứng minh cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư hôm nay và triển vọng phát triển mạnh mẽ của Thái Nguyên trong tương lai", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, gửi tới cộng đồng doanh nhân, các nhà đầu tư, Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững tại Thái Nguyên. Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế nhân lực của tỉnh để chuyển dịch sang nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo, chứ không chỉ dừng lại ở gia công, lắp ráp. Đồng thời, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, quan tâm đến đời sống người lao động. Sự thành công của các bạn chính là niềm tự hào của Thái Nguyên.

"Mặc dù có rất nhiều lựa chọn, nhưng các doanh nghiệp đã chọn Thái Nguyên, chọn Việt Nam, đó là một sự lựa chọn sáng suốt. Đầu tư vào Thái Nguyên lúc này, các doanh nghiệp, nhà đầu tư chắc chắn sẽ nắm giữ được lợi thế kép, vừa có sự an toàn đến từ môi trường ổn định, vừa có sự đột phá đến từ vị thế đang lên của một thủ phủ công nghiệp - đào tạo hàng đầu", Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2026. Ảnh: VGP

Thái Nguyên cần mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển

Theo Phó Thủ tướng, Thái Nguyên không thể hài lòng với sự ổn định ở mức trung bình. Một tỉnh có quy mô kinh tế lớn, có hạ tầng tốt mà tăng trưởng dưới 2 con số có nghĩa là đang đi chậm hơn so với năng lực của chính mình.

Do đó, để biến tiềm năng thành tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã được hoạch định trong Đại hội lần thứ I của Đảng bộ và lưu ý 5 nội dung sau:

Thứ nhất, công tác cải cách hành chính phải đi vào thực chất, đo lường được và lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo. Phó thủ tướng đề nghị Thái Nguyên phải quyết tâm thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ; đó là vừa xây dựng một nền hành chính phục vụ thực chất, nơi mọi thủ tục được thực hiện đơn giản, thông thoáng trên nền tảng số với các quy định hành chính rõ ràng, mạch lạc, dễ đoán định, qua đó giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, người dân; vừa xây dựng một đội ngũ cán bộ liêm chính, luôn thân thiện, biết lắng nghe và chia sẻ.

"Đặc biệt, tôi mong muốn tỉnh mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển, phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho các nhà đầu tư chiến lược, công nghệ cao xuống dưới 5 ngày làm việc", Phó Thủ tướng gợi mở.

Để hiện thực hóa điều này, đòi hỏi cả bộ máy công vụ, từng chuyên viên tham mưu ở các sở, ngành, xã, phường phải chuyển động đồng bộ, bắt kịp tư duy và tương thích về hành động với cấp trên. Tuyệt đối không để xảy ra độ trễ trong thực thi hay tình trạng "trên trải thảm, dưới rải đinh", với một rừng văn bản quy định khó hiểu "sáng đúng, chiều sai". Hãy để nhà đầu tư cảm nhận được chính quyền không chỉ là người quản lý, mà thực sự là chỗ dựa tin cậy, giải quyết công việc rốt ráo, minh bạch và hiệu quả

Thứ hai, đổi mới tư duy trong kêu gọi đầu tư. Thái Nguyên cần kiên định quan điểm 3 không trong thu hút đầu tư: (1) Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần; (2) Không chấp nhận các dự án thâm dụng lao động giá rẻ, công nghệ lạc hậu; (3) Không lựa chọn các nhà đầu tư thiếu năng lực công nghệ, quản lý và tài chính.

Thay vào đó, Tỉnh cần tập trung nguồn lực để thu hút các nguồn vốn FDI thế hệ mới, nhất là trong những lĩnh vực ưu tiên, thân thiện môi trường, có hàm lượng trí tuệ cao như kinh tế số, kinh tế xanh, AI, chíp, bán dẫn…

Đặc biệt, việc lựa chọn nhà đầu tư phải gắn liền với điều kiện tiên quyết về chuyển giao công nghệ và cam kết đào tạo nhân lực tại chỗ. Nhà đầu tư đến Thái Nguyên phải sẵn sàng hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp địa phương để cùng hình thành nên một hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ nội địa vững mạnh. Đây chính là con đường để phát triển tự chủ và bền vững trong thời gian tới.

Ba là, xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Thực tế cho thấy, đây chính là nút thắt lớn nhất, cản trở dòng vốn đầu tư không chỉ ở Thái Nguyên mà còn ở nhiều địa phương khác. Phó Thủ tướng đề nghị các đồng chí Bí thư, Chủ tịch tại các xã phải trực tiếp chỉ đạo, coi kết quả giải phóng mặt bằng là thước đo năng lực điều hành và uy tín chính trị của người đứng đầu.

"Nơi nào để dự án đình trệ vì mặt bằng, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Thái Nguyên cần làm tốt công tác tái định cư để người dân đồng thuận. Phải bàn giao mặt bằng đúng cam kết để doanh nghiệp không lỡ nhịp thị trường", Phó Thủ tướng cho hay.

Bốn là, đã cam kết với nhà đầu tư thì phải giữ lời. Những gì chúng ta đã hứa, đã ký trong các Biên bản ghi nhớ hôm nay, phải được hiện thực hóa bằng Giấy chứng nhận đầu tư, bằng hiện thực đầu tư của các dự án cụ thể. Không ký kết MOU để làm đẹp báo cáo, để tăng thành tích. Nhân dân sẽ dõi theo xem sau 1 năm nữa, bao nhiêu Biên bản ghi nhớ hôm nay trở thành hiện thực. Đó chính là thước đo năng lực điều hành của Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Năm là, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phải kịp thời. Lãnh đạo Tỉnh phải xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của Tỉnh, khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của Tỉnh. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn, chính quyền phải có mặt ngay, lắng nghe và giải quyết. Vướng ở tỉnh thì tỉnh gỡ. Vướng ở Trung ương thì báo cáo Chính phủ. Chính phủ cam kết với các đồng chí văn bản của Tỉnh Thái Nguyên gửi lên kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh sẽ được xử lý kịp thời.