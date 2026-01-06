Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người lao động không được ký hợp đồng, công ty bắt tăng ca ngoài ý muốn, khiến không còn thời gian cho gia đình - Bộ Nội vụ trả lời ra sao?

06-01-2026 - 17:40 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Nội vụ đã có trả lời về kiến nghị của một người dân tại TP. Hồ Chí Minh về việc người lao động tại một số công ty TNHH ngoài nhà nước không được ký hợp đồng lao động.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ mới đây đã đăng tải phản ánh của ông Hồ Quang Thức (TP.Hồ Chí Minh). Ông cho rằng việc phải có hợp đồng lao động mới có thể bảo vệ quyền lợi người lao động gây ra một số bất cập, khi thực tế hiện nay, tại một số công ty TNHH ngoài nhà nước, người lao động thường không được ký hợp đồng lao động.

Ông Thức cho biết, điều này dẫn đến việc các công ty trên vi phạm luật lao động mà không bị xử lý, người lao động bị bắt tăng ca ngoài ý muốn khiến không còn thời gian cho gia đình. Ông Hồ Quang Thức đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có hướng xử lý.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại của Bộ luật Lao động năm 2019 thì "Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động" (khoản 1 Điều 13); "Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động" (khoản 2 Điều 13); nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là "Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội" (Điều 15).

Đồng thời, người sử dụng lao động và người lao động phải có nghĩa vụ "Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động" (điểm c khoản 2 Điều 5 và điểm d khoản 2 Điều 6 Bộ luật Lao động năm 2019).

Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ quy định nêu trên, việc doanh nghiệp không thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người lao động vào làm việc cho mình là không thực hiện đúng quy định của pháp luật về lao động. Về phía người lao động khi tham gia lao động cũng cần đề nghị doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng lao động để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Bộ Nội vụ thông tin, trong trường hợp người lao động phát hiện doanh nghiệp có hành vi không giao kết hợp đồng lao động hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động (bao gồm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,..)..., đề nghị làm đơn gửi cơ quan tham mưu về quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ trên địa bàn (Phòng Văn hóa – Xã hội thuộc UBND cấp xã hoặc Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết.

