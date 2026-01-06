Khẩn trương hoàn thành đồng bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã đôn đốc nhà thầu thi công cao tốc Hậu Giang-Cà Mau xuyên tết Dương lịch để sớm đưa dự án vào khai thác trong tháng 1/2026 - Ảnh: Báo XD

Văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, dự án cao tốc đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã khánh thành dịp 19/12, đưa vào khai thác tuyến chính từ ngày 22/12/2025. Dự án đoạn Hậu Giang - Cà Mau cũng đã thông xe kỹ thuật dịp 19/12.

Nhiều hạng mục đảm bảo an toàn giao thông chưa hoàn thành

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hiện trường ngày 29/12 cho thấy tại dự án Cần Thơ - Hậu Giang còn một số hạng mục (lề, bậc nước, gia cố taluy...) cần khẩn trương hoàn thiện, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc khai thác tuyến chính.

Tại dự án Hậu Giang - Cà Mau, một số đơn vị chưa bố trí đủ nhân lực, vật tư, vật liệu (hệ thống an toàn giao thông, bê tông nhựa) để hoàn thành và đưa dự án vào khai thác theo kế hoạch ban đầu, đặc biệt đối với VNCN E&C là nhà thầu đứng đầu liên danh và Thi Sơn, Hải Đăng đã nhiều lần cam kết nhưng đều chậm trễ.

Bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư, khai thác các dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu đối với dự án đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, Ban QLDA Mỹ Thuận (chủ đầu tư) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, cập nhật, điều chỉnh (nếu cần) hệ thống ATGT trên tuyến, nhất là tại các vị trí nút giao nhằm đảm bảo an toàn; Tập trung hoàn thành toàn bộ các hạng mục trên tuyến chính (hàng rào, lề, rãnh bê tông, chiếu sáng...), đường gom, gia cố taluy và các hạng mục còn lại (nút giao, tuyến nối...) theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, khai thác đoạn tuyến đưa vào khai thác theo quy định; bố trí đủ lực lượng điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông, đặc biệt tại các lối ra vào cao tốc, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đường bộ, lực lượng chức năng kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh.

Đối với dự án đoạn Hậu Giang - Cà Mau, Ban QLDA Mỹ Thuận được giao chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành đường gom và các hạng mục còn lại (nút giao, tuyến nối...), đưa tuyến chính vào khai thác; Yêu cầu các nhà thầu phải khẩn trương huy động đủ máy móc thiết bị, nhân lực để tổ chức triển khai thi công, đáp ứng kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, các đơn vị: VNCN E&C, Hải Đăng phải tăng cường nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ thảm bê tông nhựa.

Các nhà thầu VNCN E&C, Thi Sơn, Hải Đăng khẩn trương tập kết toàn bộ hệ thống ATGT, hàng rào, bể cáp ITS, chiếu sáng về công trường; bổ sung mũi thi công hoàn thiện lề đường, rãnh bê tông, gia cố mái taluy, lắp đặt dải phân cách, hộ lan, hàng rào... đảm bảo hoàn thành đưa vào khai thác tuyến chính theo kế hoạch.

Nhà thầu 'chây ỳ' không được tham gia các dự án tiếp theo

"Đối với các nhà thầu tiếp tục chậm trễ, không đáp ứng việc thông xe theo kế hoạch, Ban QLDA Mỹ Thuận cần có giải pháp mạnh để xử lý, không để ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành dự án; xem xét việc lựa chọn các đơn vị này trong quá trình đánh giá lựa chọn tham gia các gói thầu, dự án do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản trong thời gian tới", Bộ Xây dựng chỉ đạo.

Về phía các Cục quản lý chuyên ngành, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện của chủ đầu tư và các chủ thể; đôn đốc và xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai.

Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường thanh tra kiểm tra của cơ quan quản lý đường bộ, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm; phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư trong công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến chính; đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục thiết yếu của trạm dừng nghỉ để đưa vào khai thác đồng bộ.

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ động kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư; phối hợp chặt chẽ với tư vấn kiểm định độc lập trong kiểm định chất lượng, hướng dẫn chủ đầu tư tập hợp hồ sơ nghiệm thu, bảo đảm hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến chính của dự án Hậu Giang - Cà Mau theo kế hoạch.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85km và 25,85km tuyến nối, đi qua địa bàn các tỉnh An Giang, Cà Mau và TP Cần Thơ do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Dự án được chia làm hai dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau, với tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, được khởi công ngày 1/1/2023. Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khi hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến không chỉ là một tuyến giao thông đơn thuần mà còn là trục kết nối chiến lược, giúp tỉnh Cà Mau liên thông với các trung tâm kinh tế lớn như Cần Thơ, TP.HCM và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.



