Sacombank bắt tay với đối tác Thụy Sĩ đẩy mạnh chuyển đổi số

Nền tảng Omnichannel sau khi được triển khai thành công sẽ giúp Sacombank xây dựng một trải nghiệm liền mạch giữa các ứng dụng đa kênh hiện có của Sacombank và giữa các ứng dụng này với những hệ sinh thái đa dạng của bên thứ ba. Việc này không chỉ mang lại cho khách hàng sự tiện lợi trong thao tác sử dụng, tối ưu hóa trải nhiệm mà còn giúp Sacombank có sự thấu hiểu tổng quan và sâu sắc về hành vi, nhu cầu của khách hàng. Từ đó, có hướng xây dựng các giải pháp tài chính phù hợp, các chiến dịch tiếp thị sáng tạo, đồng thời dự báo chính xác cũng như đón đầu các nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng.



Việc chọn lựa hợp tác với Temenos – đơn vị cung cấp giải pháp ngân hàng lõi dẫn đầu thị trường có trụ sở tại Thụy Sĩ, và HiPT - một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Việt Nam thể hiện tầm quan trọng của dự án lần này và nỗ lực của Sacombank trong việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc Sacombank cho biết, Sacombank luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm kim chỉ nam, làm mục tiêu cho mọi hoạt động. Việc triển khai Nền tảng Ngân hàng số Hợp kênh được Sacombank xem như một yếu tố cần thiết nhằm cải tiến hệ sản phẩm – dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời giúp Sacombank bắt nhịp và hòa chung với xu thế công nghệ trên toàn cầu. Ông cũng kỳ vọng với uy tín, năng lực, kinh nghiệm lâu năm và công nghệ tiên tiến, liên danh Temenos - HiPT sẽ hoàn thành dự án đúng hạn, hỗ trợ Sacombank sớm làm chủ công nghệ và thực hiện chiến lược kinh doanh số của Ngân hàng đổi mới toàn diện về chất.

Chia sẻ về sự hợp tác này, ông Craig Bennett - Tổng giám đốc Temenos Khu vực APAC bày tỏ, Temenos rất vinh dự khi được hợp tác cùng Sacombank, một trong những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Dựa trên mối quan hệ hợp tác nhiều năm qua, Temenos tự tin rằng mình có thể thấu hiểu những nhu cầu hiện tại và mục tiêu mà Sacombank đặt ra khi triển khai Omnichannel. “Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình, mang đến những kết quả tốt nhất và mong muốn có thể tiếp tục đồng hành cùng Sacombank trên những hành trình mới”, ông Craig Bennett chia sẻ.

Kể từ khi thành lập Trung tâm Chuyển đổi số (Digital Transformation Center) vào năm ngoái, Sacombank ngày càng thể hiện quyết tâm số hóa với hàng loạt những dự án quan trọng đã và đang được triển khai mà Nền tảng Ngân hàng số Hợp kênh là một minh chứng điển hình. Các hoạt động chuyển đổi số trải rộng ở nhiều lĩnh vực như ứng dụng công nghệ vào sản phẩm – dịch vụ, tăng cường an toàn bảo mật, phân tích dữ liệu, đổi mới trong quản trị và vận hành… Ngân hàng là đơn vị tiên phong ra mắt thẻ quốc tế tích hợp 1 chip (tích hợp chức năng của thẻ thanh toán và thẻ tín dụng) Sacombank Mastercard Only One, chuyển và nhận tiền từ nước ngoài qua thẻ Sacombank Visa Debit. Sacombank luôn khuyến khích nhân sự không ngừng tìm tòi và đổi mới phương pháp làm việc nhằm tạo ra một quy trình mới thông minh, tiện lợi hơn cũng như tạo ra những kết quả sáng tạo, tối ưu hơn bằng những công cụ mới như Agile thinking, Culture hacking..