Sacombank hợp tác với UNIT xây dựng nền tảng tự động hóa kinh doanh số

Tham dự buổi lễ, về phía Sacombank có sự hiện diện của Bà Quách Thanh Ngọc Thủy - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Vận hành; ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Cá nhân và ông Trần Thái Bình - Giám đốc Khối Công nghệ thông tin kiêm Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, cùng lãnh đạo các khối kinh doanh, khối công nghệ và các phòng ban liên quan. Về phía UNIT có sự hiện diện của ông Lê Hoàng Sơn - Tổng giám đốc và đại diện các phòng ban liên quan cùng đội triển khai dự án.



Dự án Xây dựng nền tảng tự động hoá kinh doanh số là một trong những dự án chiến lược chuyển đổi số của Sacombank trong giai các giai đoạn 2025 và 2030. Theo đó, trong giai đoạn đầu (2023 – 2024), Sacombank sẽ tập trung vào xây dựng nền tảng công nghệ đáp ứng và tuân thủ kiến trúc mục tiêu cũng như phát triển, tích hợp, vận hành và mở rộng liên tục; xây dựng và tinh gọn những quy trình thuộc luồng công việc của nhân viên tại quầy, tương tác với khách hàng trên các kênh, thấu hiểu khách hàng – phòng chống rửa tiền và vận hành nội bộ.… nhằm giảm thiểu thao tác thủ công và tăng mức độ tự động.

Sau khi triển khai, khách hàng sử dụng dịch vụ tại Sacombank sẽ càng thuận tiện hơn khi biểu mẫu được giảm thiểu, thời gian giao dịch rút ngắn… Ngân hàng tăng hiệu quả hoạt động thông qua tự động hoá nghiệp vụ kinh doanh.

Sacombank đã tin tưởng và chọn UNIT là đối tác chiến lược triển khai nền tảng tự động hoá kinh doanh số (Business Process Automation - BPA) của Camunda và số hóa giấy tờ, biểu mẫu Forcs eForm cùng các công nghệ tiên tiến khác đã thể hiện tầm vóc quan trọng của dự án trong nỗ lực chuyển đổi số toàn diện tổ chức của ngân hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thái Bình, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin kiêm Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Sacombank cho biết: "Trải nghiệm người dùng luôn là động lực cho hoạt động chuyển đổi số tại Sacombank. Kết hợp nền tảng BPA với các công nghệ tự động hoá tiên tiến khác, ngân hàng sẽ liên tục tối ưu hoá, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm nhằm tạo ra trải nghiệm khách hàng hoàn hảo trong thời gian ngắn nhất, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và nâng cao năng suất. Tôi tin rằng những hành động chiến lược này sẽ giúp Sacombank bắt nhịp xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu". Ông Bình hy vọng trong tương lai, với sự hỗ trợ của Camunda và năng lực triển khai của UNIT, đơn vị sẽ hỗ trợ Sacombank vận hành nền tảng BPA hiệu quả nhất cũng như có thể hợp tác triển khai thêm nhiều sản phẩm công nghệ mới.



Ông Trần Thái Bình – GĐ Khối Công Nghệ Thông Tin Kiêm GĐ Trung Tâm Chuyển Đổi Số (Sacombank)

Ông Lê Hoàng Sơn chia sẻ: "UNIT là Công ty công nghệ chuyên cung cấp các Giải pháp và Sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm và Quản trị có uy tín tại thị trường Việt Nam và nước ngoài. UNIT rất vinh dự được hợp tác cùng Sacombank, một trong những ngân hàng TMCP lớn tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á để triển khai dự án nền tảng BPA này".



Ông Lê Hoàng Sơn – Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Công Nghệ UNIT

Tham gia buổi lể còn có đại diện của CAMUNDA và FORCS. Camunda BPA là nền tảng tự động hoá quy trình kinh doanh từ Đức với các tính năng vượt trội và được sử dụng rộng rãi bởi các doanh nghiệp trên toàn cầu và là một trong những giải pháp BPA phổ biến hiện nay. Còn FORCS chuyên cung cấp giải pháp số hóa biểu mẫu, văn bản và quản lý thông tin điện tử từ Hàn Quốc. Giải pháp Forcs eForm góp phần số hóa nhanh chóng các biểu mẫu, giấy tờ và tăng tính linh hoạt trong vận hành.



Xác định công nghệ là trụ cột trong chiến lược phát triển, năm 2021, Sacombank thành lập Trung tâm Chuyển đổi số (Digital Transformation Center - DTC), đồng thời vận hành DTC theo lộ trình chuẩn quốc tế. Sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm cùng phương pháp làm việc tiên tiến, DTC được xem là chìa khóa cho lộ trình chuyển đổi số của Ngân hàng. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt dự án quan trọng đã được triển khai như: Nền tảng ngân hàng số hợp kênh Omnichannel; Sản phẩm – dịch vụ công nghệ cao như thẻ quốc tế tích hợp 1 chip Sacombank Mastercard Only One; Máy giao dịch tự động; Khung quản trị chất lượng dữ liệu; Hệ thống kiến trúc Microservices và hệ sinh thái APIs…

Bằng những nỗ lực vượt bậc, Sacombank đã tạo dựng nên hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ đa dạng, phục vụ 15 triệu khách hàng. Tính đến nay, giao dịch qua kênh số tại Sacombank đạt 97% với tần suất sử dụng sản phẩm tiếp tục tăng cao và tỷ lệ khách hàng hài lòng trên 99%.Chỉ tính riêng trong năm 2022, Sacombank đã nhận được hàng loạt những giải thưởng danh giá cho hoạt động chuyển đổi số của mình như: Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA) trao tặng; Ngân hàng tiên phong công nghệ số - Innovation Breakthrough do Mastercard trao tặng, Ngân hàng Chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam năm 2022" (Best Digital Transformation Bank Vietnam 2022) do Tạp chí International Business Magazine trao tặng…