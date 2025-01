Sacombank-SBR và EzyRemit gắn kết cộng đồng người Việt tại sự kiện Tết New Zealand

"Phiên chợ Tết 2025" là sự kiện văn hóa đặc sắc đón Tết Nguyên Đán do Viet Hub NZ tổ chức vào ngày 11/01/2025. Đây là sự kiện thường niên với mục đích gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam tại hải ngoại. Sự kiện được tổ chức với nhiều hoạt động thú vị như: thưởng thức ẩm thực Tết truyền thống các món ăn đặc trưng như bánh chưng, bánh tét hay trải nghiệm văn hóa độc đáo thông qua các workshop làm hoa mai, hoa đào, gói bánh chưng…

Bộ quà tặng đa dụng kết hợp của Sacombank-SBR và EzyRemit

Với những mục đích ý nghĩa đó, Sacombank-SBR rất tự hào đồng hành cùng đối tác Ezyremit tham gia sự kiện và tặng những phần quà ý nghĩa cho khách tham dự. Sự tham gia của Sacombank-SBR và EzyRemit tại lễ hội không chỉ mang đến những giá trị thiết thực, mà còn thể hiện sứ mệnh chung trong việc kết nối văn hóa Việt, gắn kết cộng đồng và nâng cao trải nghiệm của khách hàng đối với dịch vụ chuyển tiền do Sacombank-SBR và Ezyremit cung cấp.

Sacombank-SBR và EzyRemit thực hiện hoạt động tặng quà tại sự kiện

Thông qua hoạt động tặng quà, bên cạnh mục tiêu kết nối còn là cơ hội để cả hai công ty quảng bá dịch vụ của cả hai đến với kiều bào đang sinh sống tại New Zealand, cụ thể: EzyRemit là dịch vụ chuyển tiền quốc tế uy tín, minh bạch, được quản lý bởi các cơ quan tài chính hàng đầu tại Úc, Mỹ, New Zealand, Canada và Việt Nam. Với tầm nhìn kết nối cộng đồng, Sacombank-SBR và EzyRemit luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu thông qua các giải pháp tài chính thông minh, an toàn và hiệu quả.

Sacombank-SBR, công ty 100% vốn của Sacombank, là công ty kiều hối dẫn đầu trong lĩnh vực chuyển tiền chất lượng cao từ các nước về Việt Nam. Với nguồn lực công nghệ hiện đại, nhân sự được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và thương hiệu uy tín kết nối đa thị trường, đa đối tác; công ty liên tục giữ vị thế là công ty kiều hối chiếm thị phần lớn bậc nhất Việt Nam và cung ứng dịch vụ kiều hối chất lượng tốt nhất với đa dạng phương thức cho kiều bào và người lao động từ khắp 5 châu.

Sacombank-SBR và EzyRemit đồng hành cùng nhau tại sự kiện Vietnamese Spring Fest tháng 11 tại Úc

Trước "Phiên chợ Tết 2025", Sacombank-SBR đã đồng hành cùng EzyRemit thực hiện các chương trình tương tự là Vietnamese Spring Fest 2024 tổ chức tại University of Western Sydney (UWA) vào ngày 12/11/2024. Thông qua các chương trình, dễ dàng nhận thấy \cho dù ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam vẫn luôn hướng về quê hương, đặc biệt là dịp Xuân về, Tết đến. Chương trình này như một chất keo gắn kết giữa người Việt trong cộng đồng với nhau. Ngoài ra, đây là một cơ hội để quảng bá văn hóa, bản sắc, truyền thống của Việt Nam đến với người bản địa và bạn bè quốc tế. Đối với chương trình "Phiên chợ Tết 2025" lần này, Sacombank-SBR tự hào khi tiếp tục đồng hành cùng EzyRemit trở thành một người kết nối, mang đến rất nhiều giá trị đến với các kiều bào đang sinh sống và làm việc tại New Zealand.