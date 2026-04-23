Sacombank sẽ tạm dừng hàng loạt giao dịch trong khoảng thời gian sau
Sacombank vừa thông báo về việc nâng cấp hệ thống nhằm triển khai hệ thống Core lên phiên bản mới. Việc nâng cấp diễn ra trong 3 ngày, từ 01/05/2026 đến 03/05/2026.
Cụ thể:
Tạm dừng giao dịch từ 20:00 đến 21:20 ngày 01/05/2026 và từ 02:50 đến 06:30 ngày 03/05/2026.
Gián đoạn một số dịch vụ trong khoảng thời gian từ sáng 01/05 đến rạng sáng 03/05 (ngoại trừ các khung giờ tạm dừng hoàn toàn nêu trên). Trong thời gian gián đoạn, các dịch vụ sau vẫn hoạt động bình thường: Thanht oán QR, chuyển khoản qua Internet Banking, Mobile Banking và Sacombank Pay; Rút/nạp tiền tại ATM/CDM/STM.
Giao dịch thẻ tín dụng vẫn hoạt động xuyên suốt, không bị ảnh hưởng.
