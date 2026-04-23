Sacombank sẽ tạm dừng hàng loạt giao dịch trong khoảng thời gian sau

Thu Thủy | 23-04-2026 - 10:49 AM | Smart Money

Sacombank vừa thông báo về việc nâng cấp hệ thống nhằm triển khai hệ thống Core lên phiên bản mới. Việc nâng cấp diễn ra trong 3 ngày, từ 01/05/2026 đến 03/05/2026.

Thông báo của Sacombank

Cụ thể:

Tạm dừng giao dịch từ 20:00 đến 21:20 ngày 01/05/2026 và từ 02:50 đến 06:30 ngày 03/05/2026.

Gián đoạn một số dịch vụ trong khoảng thời gian từ sáng 01/05 đến rạng sáng 03/05 (ngoại trừ các khung giờ tạm dừng hoàn toàn nêu trên). Trong thời gian gián đoạn, các dịch vụ sau vẫn hoạt động bình thường: Thanht oán QR, chuyển khoản qua Internet Banking, Mobile Banking và Sacombank Pay; Rút/nạp tiền tại ATM/CDM/STM.

Giao dịch thẻ tín dụng vẫn hoạt động xuyên suốt, không bị ảnh hưởng.

Thông báo quan trọng từ BIDV: Chuyển tiền tối đa 499.999.999 đồng

Vì sao nhiều người mua trang sức mỏng nhẹ?

Báo cáo tài chính nhà nước gồm những nội dung gì?

06:26 , 23/04/2026
