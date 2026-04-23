Vì sao nhiều người mua trang sức mỏng nhẹ?

Theo Uyên Phương | 23-04-2026 - 06:06 AM | Smart Money

Giá vàng tăng mạnh khiến sức mua trang sức suy giảm, buộc doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược sản phẩm và vận hành. Theo lãnh đạo PNJ, xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển rõ rệt sang các thiết kế nhẹ, tinh gọn để phù hợp túi tiền.

Chiều 22/4, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ( PNJ ) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, năm qua ngành tiếp tục đối mặt “cơn bão kép” từ cả cung lẫn cầu, khi giá vàng liên tục tăng cao trong khi nguồn cung nguyên liệu gặp khó khăn.

Lãnh đạo PNJ trả lời nhiều câu hỏi của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Theo ước tính của Hội đồng Vàng thế giới, thị trường vàng và trang sức vàng trong nước đã giảm 15,5%, mức suy yếu được đánh giá là mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Lãnh đạo PNJ nhận định, năm 2025 là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong gần 40 năm hoạt động của doanh nghiệp, khi áp lực từ giá nguyên liệu, sức mua và cạnh tranh bán lẻ gia tăng đồng thời.

Phó Chủ tịch HĐQT PNJ Lê Trí Thông nói rằng, giá vàng tăng không chỉ là hiện tượng riêng tại Việt Nam mà diễn ra trên phạm vi toàn cầu, từ Trung Quốc, Thái Lan đến Ấn Độ. Khi giá vàng leo thang, người tiêu dùng buộc phải điều chỉnh ngân sách, kéo theo nhu cầu trang sức suy giảm. Trong khi đó, nguồn cung nguyên liệu bị hạn chế do hoạt động nhập khẩu vàng chưa được triển khai , khiến doanh nghiệp càng gặp khó trong cân đối sản xuất.

Bất chấp những khó khăn, PNJ vẫn tăng lợi nhuận trong năm qua.

Trong bối cảnh hiện nay, một thay đổi đáng chú ý là hành vi tiêu dùng. Trước đây, với ngân sách khoảng 6-8 triệu đồng, người mua có thể sở hữu một sản phẩm trang sức khá đầy đặn. Tuy nhiên, với mặt bằng giá hiện nay, cùng số tiền đó không còn đủ để mua các sản phẩm như trước. Điều này buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận sản phẩm.

Theo đó, PNJ đẩy mạnh thiết kế các dòng trang sức nhẹ hơn, mỏng hơn nhưng vẫn đảm bảo giá trị sử dụng và tính thẩm mỹ. Việc ứng dụng công nghệ chế tác giúp tối ưu nguyên liệu, đồng thời tạo ra những sản phẩm phù hợp hơn với khả năng chi tiêu của khách hàng trong bối cảnh giá vàng cao.

Giá vàng tăng cao, người mua có xu hướng chọn trang sức mỏng và nhẹ hơn.

PNJ cũng tiếp tục tái cấu trúc hệ thống bán lẻ. Năm 2025, doanh nghiệp mở mới 17 cửa hàng nhưng đóng 15 điểm bán nhỏ, chủ yếu trong hệ thống Co.op để chuyển sang mô hình cửa hàng lớn hơn. Tổng số cửa hàng hiện đạt 431 và dự kiến tiếp tục nâng cấp trong năm 2026.

Về kết quả kinh doanh, PNJ ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt 35.410 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch đề ra. Trong ba tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 17.245 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tăng gần 2,2 lần.

Trong bối cảnh thị trường biến động, PNJ đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu khoảng 48.660 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến gần 3.409 tỷ đồng, tăng 21%. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. PNJ cũng dự kiến duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức 20%.

Phát hiện nhiều giao dịch bất thường dưới 100 triệu đồng/tháng, dưới 400 triệu đồng/lần

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng: “Khi khách hàng mở tài khoản thông qua VNeID, ngân hàng có thể lập tức ‘tái sử dụng’ những dữ liệu đó”

BIDV, Vietcombank, Agribank... dừng giao dịch chuyển tiền nhanh với trường hợp sau

23:03 , 22/04/2026
Phá đường dây lừa đảo livestream "kéo vốn" chiếm đoạt nhiều tỉ đồng

19:40 , 22/04/2026
Một người phụ nữ 64 tuổi suýt mất 5.000 USD vì tin lời “người yêu” qua mạng

18:32 , 22/04/2026
Giá bạc hôm nay 22-4: Dự báo bạc có thể lên 90 USD/ounce

17:42 , 22/04/2026

