Sai lầm tai hại khi sử dụng iPhone, nhiều người dùng lâu năm vẫn không biết đến

Trong hầu hết các trường hợp, tính năng tự động kết nối Wi-Fi rất tiện lợi vì nó giúp người dùng tiết kiệm thời gian.

Tại những địa điểm có Wi-Fi đã được lưu trước đó, smartphone sẽ tự động kết nối mà không cần sự cho phép của người dùng. Tuy nhiên, tính năng này lại không thể nhận biết các nguy cơ tiềm ẩn bên trong kết nối đó.

Việc iPhone của bạn tự động kết nối với một vị trí Wi-Fi đã lưu trước đó sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công xen giữa (Ảnh minh hoạ)

Theo Cindy Corpis, CEO của công ty chuyên tìm kiếm danh bạ SearchPeopleFree, tính năng tự động kết nối Wi-Fi trên iPhone tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dùng, nếu nó tự động kết nối vào các điểm Wi-Fi công cộng.

" Việc iPhone của bạn tự động kết nối với một vị trí Wi-Fi đã lưu trước đó sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công xen giữa, trong đó hacker sẽ dụ bạn kết nối với một điểm truy cập không dây giả mạo ", Cindy Corpis cho biết.

Cuộc tấn công xen giữa (Man-in-the-middle attack) diễn ra khi một hacker bí mật chuyển tiếp hoặc làm thay đổi nội dung cuộc trò chuyện giữa hai bên, trong khi người dùng vẫn tin đối phương ở đầu dây bên kia là người mình đang trò chuyện.

" Khi người dùng truy cập vào mạng giả mạo, tin tặc sẽ chuyển hướng truy cập qua thiết bị của chúng và lấy cắp dữ liệu ", bà cho biết thêm.

Người dùng được khuyến cáo nên truy cập vào Settings (cài đặt) > WiFi. Tại đây, bạn hãy thiết lập mục Ask to Join Networks (hỏi để kết nối mạng) là Ask (hỏi) và Auto-Join Hotspot (tự động kết nối điểm truy cập) là Ask to Join (hỏi để kết nối). Điều này sẽ ngăn iPhone của bạn kết nối với các mạng đã biết. Điều này sẽ giúp ngăn chặn hacker sử dụng cùng mạng không dây nội bộ (SSID) và tạo ra điểm truy cập giả mạo.

Để đảm bảo an toàn, người dùng không nên sử dụng WiFi công cộng, thay vào đó, hãy đăng ký các gói cước 4G hoặc mua thêm một chiếc SIM data chuyên dụng của nhà mạng. Giá của những sản phẩm này tương đối rẻ và mang lại sự an toàn cao hơn so với WiFi công cộng.

Ngoài ra, Cindy cho rằng, tính năng "Đưa lên để bật" (Raise to Wake) được đặt mặc định trên iPhone có thể khiến pin điện thoại tụt nhanh chóng.

“Tính năng "Đưa lên để bật" có thể gây ra vấn đề về pin, đặc biệt nếu bạn thường xuyên cầm iPhone lên hoặc đi bộ và lắc điện thoại trong lòng bàn tay. Pin iPhone của bạn sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt nếu màn hình luôn được bật. Thành thật mà nói, iPhone của bạn sẽ tốt hơn nếu không có thiết lập này”, Cindy khuyến cáo người dùng iPhone.