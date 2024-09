Gojek rời cuộc chơi- Ít hơn sẽ tốt hơn- - VTV.VN

Một trong những thông tin nóng nhất của ngành công nghệ lúc này đó là việc hãng gọi xe Gojek tuần qua bất ngờ thông báo sẽ rời khỏi thị trường Việt Nam. Chưa đầy 1 năm sau khi Baemin rút khỏi thị trường.

Khi tiếp sau Baemin, vừa qua Gojek cũng ra thông báo sẽ rời khỏi thị trường Việt Nam. Lý do chung của cả 2 hãng có thể khái quát bằng cụm từ "Less is more" - Đôi khi ít hơn sẽ tốt hơn. Các hãng đều muốn cắt bỏ những thị trường kém hiệu quả để có thể tập trung vào thị trường có khả năng sinh lời nhiều hơn.

Đại diện Gojek cho biết quyết định rời khỏi thị trường Việt Nam, cũng như trước đó là Thái Lan, sẽ giúp hãng tập trung củng cố thị phần tại các thị trường trọng điểm như Indonesia, Singapore. Những nơi Gojek đang có tăng trưởng.

Thông cáo của Gojek: "Quyết định chiến lược này được đưa ra nhằm cho phép Công ty tập trung vào các hoạt động có thể mang đến tác động đáng kể lên thị trường một cách bền vững. Chúng tôi sẽ thực hiện các hỗ trợ cần thiết đối với tất cả các bên bị ảnh hưởng trong suốt quá trình chuyển tiếp này, đồng thời tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành".

Theo giới chuyên gia, quyết định rời Việt Nam cũng dễ hiểu khi doanh thu của hãng có xu hướng thu hẹp trong khi mức lỗ lũy kế thuộc hàng nhiều nhất thị trường. Năm 2023 Gojek chỉ thu khoảng 200 tỷ đồng tại Việt Nam, giảm mạnh hơn 50% so với năm trước đó. Trong khi đã "hụt hơi" về thị phần từ những năm trước so với Grab và Be.

Trong khi đó theo tờ The Business Times của Singapore, trong quý 2, Gojek Việt Nam chỉ chiếm chưa đến 1% tổng giá trị giao dịch của công ty mẹ GoTo.

Ông Jianggan Li - Tổng Giám đốc Công ty Nghiên cứu thị trường Momentum Works cho biết: "Những năm qua Gojek đã không có được thị phần đủ lớn tại Việt Nam và điều này gây ra nhiều thách thức. Thứ nhất là họ chịu sự cạnh tranh gay gắt từ thị trường mẹ, nên khó mà tập trung nguồn lực cho các thị trường ngoài nước. Thứ hai là làm thế nào để phân phối và tối ưu nguồn lực một cách hiệu quả. Rồi bản địa hóa sản phẩm cho phù hợp thị trường Việt Nam. Những vấn đề này dường như quá khó với Gojek".

Sức ép thị phần từ nhóm các doanh nghiệp Việt Nam cũng được nhận định là một phần nguyên nhân thúc đẩy quyết định của Gojek. Một báo cáo cho thấy 2 doanh nghiệp Việt là Be và Xanh SM đã lấy lại được đáng kể thị phần người dùng thường xuyên từ Grab và Gojek.

Bà Đặng Hạnh Nguyên - Giám đốc Dịch vụ Vận chuyển Be Group cho hay: "Doanh nghiệp ở Việt Nam có được sự nhạy bén với thị trường. Chơi ở trên sân nhà nên có được sự linh hoạt, có sự thấu hiểu về khách hàng để có thể xoay chuyển được tình thế và đưa ra được sản phẩm tốt cho thị trường nội địa".

Một số tên tuổi lớn rời đi, nhưng thị trường gọi xe công nghệ của Việt Nam được nhận định sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Một nghiên cứu ước tính giá trị thị trường này năm nay của Việt Nam sẽ cán mốc 880 triệu USD, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm đạt gần 20%.