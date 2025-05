Động thái mới nhất của phía Dược sĩ Tiến giữa lúc bị réo tên trong thông tin chấn động

Tối 16/5, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ thông tin về một người có trình độ dược sĩ bị cơ quan chức năng bắt giữ khẩn cấp do liên quan đến đường dây sản xuất và buôn bán hơn 100 tấn thực phẩm chức năng và thiết bị y tế giả. Đáng chú ý, nhiều bài đăng sử dụng cụm từ "Dược sĩ Tiến bị bắt", từ đó khiến dư luận lập tức gọi tên nam nhà sản xuất phim cùng tên – người đứng sau các dự án như phim Hạnh phúc máu, chương trình The New Mentor, Miss Universe Vietnam 2024,...

Sự trùng hợp về tên gọi nhanh chóng gây ra hiểu lầm trên khắp các diễn đàn. Không ít cư dân mạng chia sẻ thông tin mà chưa kiểm chứng rõ danh tính, dẫn đến việc hình ảnh cá nhân của NSX Dược sĩ Tiến - tên thật là Phạm Hữu Minh Tiến - bị ảnh hưởng ngoài ý muốn. Trong khi đó, theo thông tin từ cơ quan công an, người đang bị bắt khẩn cấp để điều tra lại là P.N.T.

Dược sĩ Tiến bất ngờ bị réo gọi khắp mạng xã hội vì 1 thông tin

Giữa lúc cái tên "Dược sĩ Tiến" bị réo gọi dồn dập trên mạng xã hội, CEO công ty DST Entertainment của Dược sĩ Tiến đã có động thái ngầm đính chính thông tin chưa xác thực. Cụ thể, trên trang cá nhân, người này đăng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng rõ ràng: "Anh sếp tôi tên đầy đủ là Phạm Minh Hữu Tiến". Chúng tôi đã liên hệ phía Dược sĩ Tiến và được biết, hiện anh đang có chuyến bay ra nước ngoài và chưa cập nhật thông tin trên MXH.

Sự việc lần này một lần nữa cho thấy mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ của tin tức mạng xã hội, nhất là khi nhiều người dùng dễ dàng chia sẻ mà chưa xác minh rõ nguồn gốc, danh tính nhân vật.

Động thái từ phía Dược sĩ Tiến giữa lúc bị réo tên bất ngờ

Dược sĩ Tiến - tên thật là Phạm Minh Hữu Tiến, sinh năm 1989 – từng theo học ngành Dược tại Đại học Y Dược Cần Thơ. Trước khi được biết đến trong vai trò một nhân vật truyền thông có nhiều phát ngôn gây chú ý, anh từng giành danh hiệu Nam vương Người Việt Thế giới năm 2017, một cuộc thi được tổ chức tại Mỹ nhưng không quá phổ biến trong công chúng Việt.

Sau khi đăng quang, anh bắt đầu lấn sân showbiz và xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc trong vai trò giám khảo, cố vấn hoặc host các chương trình truyền hình về sắc đẹp, người mẫu.

Tên gọi "Dược sĩ Tiến" – nghe vừa chuyên môn vừa showbiz – thực chất là biệt danh được mọi người trong hậu trường chương trình Siêu mẫu Việt Nam gọi vui. Sau đó, anh quyết định sử dụng luôn cái tên này như một nghệ danh chính thức khi hoạt động giải trí.

Những năm gần đây, Dược sĩ Tiến thường xuyên bắt tay cùng Hương Giang làm NSX trong loạt show truyền hình như The Next Gentleman, The New Mentor, Miss Universe Vietnam. Cả hai tạo thành một bộ đôi gây chú ý khi theo đuổi phong cách sản xuất chương trình đậm tính drama.