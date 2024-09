Bắt 7 thanh niên lừa đảo 400 triệu đồng của người mua phần mềm theo dõi, định vị điện thoại, đối tượng trẻ nhất sinh năm 2007

Các đối tượng bị tạm giam gồm Trần Văn Hải (SN 1995), Nguyễn Đại Phúc (SN 1998) cùng trú tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Hồng Ngọc (SN 1998), Nguyễn Quang Thái (SN 2001) cùng trú tại xã Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Đức Thuận (SN 2001) trú tại xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Nghị (SN 2001), Nguyễn Quang H (SN 2007) cùng trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.



Trước đó, vào ngày 08/7/2024, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn tố giác của anh Đ (trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 37,5 triệu đồng thông qua việc đặt mua 5 bộ điều hòa. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ và xác định đối tượng lừa đảo là Trần Văn Hải.

Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận đã dùng tài khoản mạng xã hội đóng vai trò cả người mua và người bán, liên hệ với những người mua bán hàng trên mạng và dẫn dắt họ gặp nhau để giao nhận hàng. Hải nói lý do đang có việc bận, không thể đến giao dịch nên nhờ người quen giao, nhận hàng. Khi người bán đến giao hàng, Hải liền nói người mua kiểm tra hàng xong thì chuyển tiền vào tài khoản do mình cung cấp. Sau khi nhận tiền, Hải liền chặn liên lạc cả hai bên.



Đấu tranh khai thác, cơ quan Công an còn làm rõ, ngoài thủ đoạn trên, Hải còn cùng nhóm của mình đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc mua bán phần mềm theo dõi, định vị điện thoại trên Facebook với tên công ty “Phần Mềm Quản Lý Gia Đình Vĩnh Phát” và “Công ty phần mềm Lê Dũng”.

Để mở rộng hoạt động của mình, từ tháng 7/2024, Hải lần lượt rủ thêm Phạm Hồng Ngọc, Nguyễn Đại Phúc, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Quang H đến Nha Trang tham gia cùng. Các đối tượng dẫn dắt khách mua phần mềm và mua gói cước để sử dụng. Khi khách mua và chuyển khoản, các đối tượng đưa ra các lý do gian dối để chiếm đoạt thêm tiền của khách.

Từ đầu tháng 6/2024 cho đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến 400 triệu đồng của rất nhiều người...



Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.