Saigonres, LDG, DIG và nhiều doanh nghiệp bất động sản 'bốc hơi' lợi nhuận sau soát xét

"Thiệt hại" nặng nhất sau mùa báo cáo tài chính soát xét bán niên có lẽ là Tổng công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (



Cụ thể, doanh thu thuần của Saigonres trong 6 tháng đầu năm 2024 giảm 21%, từ 77 tỷ đồng ở báo cáo tự lập xuống 60 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 48% so với trước kiểm toán, lên 33 tỷ đồng. Do đó, công ty chuyển từ lãi 2,4 tỷ đồng sang lỗ 23,4 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chuyển từ lãi sang lỗ là do điều chỉnh giảm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản. Khoản thu này sẽ được chuyển sang kỳ sau khi đủ điều kiện ghi nhận. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp sau kiểm toán tăng mạnh do thực hiện trích lập dự phòng phải thu theo đề nghị của kiểm toán.

So với mục tiêu doanh thu 628 tỷ đồng và lãi sau thuế 190 tỷ đồng đặt ra cho năm 2024, Saigonres mới hoàn thành 9,6% kế hoạch doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận.

"Bi đát" không kém là Công ty Cổ phần

Cụ thể, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC chỉ ra việc chi phí quản lý doanh nghiệp của Đầu tư LDG tăng vọt 572,7%, từ 20,26 tỷ đồng lên 136,29 tỷ đồng, chủ yếu do khoản dự phòng được hạch toán trong kỳ. Đây là nguyên nhân chính nâng tổng mức lỗ của LDG từ 296,11 tỷ đồng lên 396,16 tỷ đồng sau soát xét.

LDG lỗ thêm 100 tỷ đồng sau soát xét

Bên cạnh đó, công ty kiểm toán cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn đọng của công ty như dự án khu dân cư Tân Thịnh; việc cựu Chủ tịch HĐQT đang bị khởi tố và tạm giam…

Do đó, đơn vị kiểm toán cho biết cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp này.

Theo giải trình, Đầu tư LDG cho biết đã và đang làm việc với ngân hàng để cơ cấu lại nợ vay. Cụ thể, ngày 30/07/2024, công ty đã được Sacombank - chi nhánh quận 11 cơ cấu thời gian trả nợ thêm 12 tháng.

Bên cạnh đó, công ty cũng làm việc với trái chủ để thỏa thuận gia hạn nghĩa vụ nợ của lô trái phiếu 180 tỷ đồng, dự kiến được tất toán khi công ty thanh toán khoản lãi tương ứng.

Đối với Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng (

Lãi trước thuế của doanh nghiệp đạt 22 tỷ đồng, giảm 26 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Nhờ phần thuế thu nhập hoãn lại được hoàn gần 10 tỷ đồng (giảm 8 tỷ đồng so với báo cáo tự lập) nên phần lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét vẫn ở mức gần 4 tỷ đồng và giảm 95% so với cùng kỳ.

Năm 2024, DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng, gấp 6 lần kết quả thực hiện năm ngoái. Như vậy sau 6 tháng, công ty mới thực hiện được 28% mục tiêu doanh thu và vỏn vẹn 2% mục tiêu lợi nhuận.

Trong khi ddos, CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí tài chính tăng 13% so với báo cáo tự lập, đồng lên gần 45 tỷ đồng. Saigontel lý giải, do bổ sung trích lập dự phòng đầu tư theo quy định nên làm tăng chi phí tài chính thêm.

Trong năm 2024, doanh nghiệp của Chủ tịch Đặng Thành Tâm tiếp tục lên kế hoạch tham vọng với doanh thu 4.000 tỷ đồng, tăng 205,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 450 tỷ đồng, tăng 490,5% so với thực hiện trong năm 2023.

Kết thúc nửa đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 21,84 tỷ đồng, Saigontel đã hoàn thành 4,9% so với kế hoạch năm 2024.

Hay như CTCP Năng lượng và

Theo giải trình của công ty, lợi nhuận từ hoạt động tài chính hợp nhất soát xét giảm do kiểm toán chỉ ghi nhận một phần lợi nhuận nội bộ đã loại trừ từ giao dịch trước đây (Bất động sản Trường Thành bán CTCP Du lịch Trường Thành Island cho công ty con là CTCP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành), thay vì ghi nhận toàn bộ như trong báo cáo tài chính hợp nhất tự lập.