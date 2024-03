Saigontel của Chủ tịch Đặng Thành Tâm tham vọng lãi khủng dù chỉ hoàn thành 19% chỉ tiêu năm 2023

CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã SGT, sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội diễn ra ngày 19/4 tại TP.HCM.

Trong năm 2024, Saigontel tiếp tục lên kế hoạch tham vọng với doanh thu 4.000 tỷ đồng, tăng 205% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 450 tỷ đồng, tăng 490% so với thực hiện trong năm 2023. Cùng với đó, Saigontel dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông.

Nguồn: SGT

Tuy nhiên thực tế tình hình kinh doanh năm 2023 của Saigontel không thực sự khả quan. Theo báo cáo tài chính tự lập, công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.390 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 48% so với kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt 76,2 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 18,5% so với kế hoạch.

Ngày 28/3 vừa qua, Saigontel vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán có sự chênh lệch với số liệu tại báo tự lập. Theo đó, doanh thu thuần đạt 1.310 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2022 và đạt gần 48% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hơn 78 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2022 và đạt 19% chỉ tiêu.

Trở lại với định hướng kinh doanh năm 2024, Saigontel vẫn định hướng tập trung vào lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp,cho biết đang sở hữu và đầu tư hơn 7 khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tại tỉnh Bắc Ninh, dự án Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn – Giai đoạn 2 với diện tích 95,8ha, trong năm 2024 dự kiến sẽ bàn giao đất đợt 1 với diện tích 46,7ha trong quý II/2024 và phần còn lại dự kiến bàn giao trong năm 2024.

Tại tỉnh Thái Nguyên, SGT dự kiến hoàn thiện hạ tầng tại Cụm công nghiệp Tân Phú 1 và 2 diện tích 131ha. Ngoài ra còn dự án Cụm công nghiệp Lương Sơn với diện tích 34,53ha.

Tại tỉnh Long An, Saigontel đang đầu tư Khu công nghiệp Nam Tân Tập với diện tích 244,74ha và dự kiến sẽ cho thuê được 50ha đất thương phẩm và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm 2024.

Tại Đà Nẵng, dự án nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng quy mô 14,9ha, tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng, bao gồm 14 nhà xưởng có diện tích 2.400 m2 đến 9.800 m2, 14 văn phòng có diện tích từ 300 đến 720 m2.

Tại TP.HCM, dự án Toà nhà văn phòng Saigon ICT2 tại Công viên phần mềm Quang Trung với diện tích 7.645 m2 đang trong giai đoạn hoàn thiện phần thô và bắt đầu đón khách trong năm 2024.

Đối với các dự án bất động sản đô thị, Saigontel triển khai nhiều dự án ở các thành phố khác nhau.

Tại tỉnh Bắc Giang, Saigontel tiếp tục chào bán dự án chung cư Saigontel Central Park với diện tích 19.095m2, vốn đầu tư 210 tỷ đồng.

Tại tỉnh Đà Nẵng, dự án nhà ở xã hội Bàu Tràm hợp tác với CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng triển khai trên diện tích 265.738m2, vốn đầu tư 2.273 tỷ đồng cho hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 triển khai trên diện tích 121.798m2 gồm 4 toà nhà, cung cấp 1.549 căn hộ; và giai đoạn 2 triển khai trên diện tích 143.940m2, dự án gồm 6 toà nhà với 1.809 căn hộ.

Trong năm 2024, Saigontel dự kiến sẽ bán hết 100% sản phẩm ở hai giai đoạn, doanh thu khoảng 883 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 10 tỷ đồng.

Tại TP.HCM, Công ty dự kiến thực hiện dự án trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở cao cấp tại 300A-B Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, dự án hợp tác với CTCP Dệt may Viễn Thông Sài Gòn Vi Na trên diện tích 46.710 m2, tổng vốn đầu tư 2.100 tỷ đồng.

Tại tỉnh Long An, Saigontel triển khai dự án Khu đô thị thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà với diện tích 123.620m2, tổng vốn đầu tư 983,8 tỷ đồng. Trong đó, năm 2023 dự kiến hoàn thiện pháp lý và bắt đầu triển khai đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

Một nội dung đáng chú ý khác, Saigontel trình cổ đông kế hoạch chào bán 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ (tỷ lệ 50,7% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành), giá chào bán uỷ quyền cho HĐQT quyết định và dự kiến triển khai trong năm 2024.

Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 36 tháng đối với cổ đông chiến lược và hạn chế 12 tháng đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Toàn bộ số tiền huy động, Saigontel dự kiến bổ sung vốn lưu động; tái cơ cấu lại các khoản nợ vay; tăng quy mô hoạt động, đầu tư góp vốn vào công ty con, liên kết.