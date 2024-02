Sam Altman tìm cách huy động 7.000 tỷ USD khuấy động ngành chip AI

Sam Altman, Giám đốc điều hành của OpenAI có tầm nhìn táo bạo cho tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI). Ông muốn tăng sản lượng chip AI trên toàn cầu một cách ồ ạt, và đang tìm kiếm nguồn tài trợ hàng nghìn tỷ USD để thực hiện điều đó.

Cha đẻ của OpenAI, Sam Altman. (Ảnh: New York Post)

Theo Wall Street Journal , Altman đang đàm phán với nhiều nhà đầu tư khác nhau, bao gồm cả Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, để khởi động một dự án nhằm mở rộng năng lực sản xuất chip của thế giới.

Ông tin rằng, nguồn cung chip AI hiện tại không đủ để đáp ứng nhu cầu của những gã công nghệ khổng lồ AI như OpenAI, Alphabet và Metamand, khi các công ty này đã và đang tiến tới xu hướng tạo ra các mô hình ngôn ngữ lớn và mạnh mẽ để có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, mã lập trình từ lời nhắc truy vấn của con người.

Sam Altman cũng ước tính rằng, mình sẽ cần từ 5.000 - 7.000 tỷ USD để đại tu ngành công nghiệp bán dẫn, hiện đang bị thống trị bởi Nvidia, nhà cung cấp bộ xử lý đồ họa (GPU) hàng đầu cho các ứng dụng AI.

Vốn hóa thị trường của Nvidia đã tăng vọt lên 1.720 tỷ USD vào năm 2023, vượt qua nhiều gã khổng lồ công nghệ như Amazon và Alphabet. Altman muốn thách thức sự độc quyền của Nvidia, và muốn tạo ra nhiều cạnh tranh và đổi mới hơn trong thị trường chip AI.

Ngoài ra, Sam Altman cũng được cho là đang tìm kiếm hàng tỷ USD cho một liên doanh chip mới có tên mã là "Tigris", mà ông hy vọng sẽ cạnh tranh với Nvidia trong tương lai.

Tầm nhìn của Altman về tương lai của AI rất rõ ràng: Ông muốn xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng AI hơn, chẳng hạn như công suất nhà máy, năng lượng, trung tâm dữ liệu và chip, hơn những gì mọi người hiện đang dự định xây dựng. Sam Altman tin rằng, điều này rất quan trọng cho khả năng cạnh tranh kinh tế và thúc đẩy lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Liệu Sam Altman có thể tìm thấy hàng nghìn tỷ USD để biến điều đó thành hiện thực hay không thì vẫn còn phải chờ xem. Tuy nhiên, kế hoạch đầy tham vọng của Altman không phải là không từng gây tranh cãi. Ông từng phải đối mặt với một số phản ứng dữ dội về các dự án đầu tư liên quan đến chip trước đây của mình. Năm 2018, ông đầu tư vào Rain Neuromorphics, một công ty khởi nghiệp về chip AI có trụ sở tại San Francisco. Năm 2019, OpenAI đã ký thư bày tỏ ý định mua số chip của Rain Neuromorphics trị giá 51 triệu USD.

Tuy nhiên, vào tháng 12/2020, Chính phủ Mỹ đã buộc một công ty đầu tư mạo hiểm do Ả Rập Xê-út hậu thuẫn phải bán cổ phần của mình trong Rain Neuromorphics, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.