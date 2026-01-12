Samsung dự báo lợi nhuận tăng mạnh nhờ nhu cầu chip nhớ AI

Samsung hiện dự báo lợi nhuận quý IV năm 2025 là khoảng 20.000 tỷ won (tương đương khoảng 13,8 tỷ USD), vượt qua kỳ vọng của thị trường và gấp 3 lần mức cùng kỳ năm 2024. Nhu cầu tăng vọt từ việc phát triển các trung tâm dữ liệu AI đã khiến nguồn cung chip nhớ toàn cầu rơi vào tình trạng khan hiếm và đẩy giá tăng vọt, được xem là nguyên nhân chủ chốt mang lại kết quả tích cực cho Samsung thời gian gần đây. Theo TrendForce, giá chip nhớ được dự báo sẽ tiếp tục tăng khoảng 60% trong quý này, giúp Samsung bù đắp sự chững lại ở các mảng kinh doanh khác như điện thoại thông minh và máy tính cá nhân.

Các nhà phân tích cho biết lợi nhuận tăng lên rõ ràng là nhờ vào sự cải thiện lợi nhuận tại bộ phận Giải pháp Thiết bị (DS), bộ phận bao gồm hoạt động kinh doanh bán dẫn cốt lõi của công ty. Theo Công ty Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc, giá toàn cầu của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) và bộ nhớ flash NAND đã tăng khoảng 40% trong thời gian gần đây.

Các nhà quan sát thị trường ước tính lợi nhuận hoạt động của bộ phận DS vào khoảng 16.000 tỷ đến 17.000 tỷ won. Con số này thể hiện sự tăng mạnh so với chỉ 7.000 tỷ won được ghi nhận trong quý III. Mảng kinh doanh không liên quan đến bộ nhớ của Samsung cũng có khả năng đã thu hẹp được khoản lỗ hoạt động, dẫn đến sự cải thiện tổng thể về hiệu quả hoạt động của bộ phận này.

Theo các chuyên gia thị trường, mảng kinh doanh điện thoại di động của Samsung ước tính đã đạt lợi nhuận hoạt động khoảng 2.000 tỷ won, trong khi mảng kinh doanh thiết bị gia dụng có thể chịu lỗ hoạt động khoảng 100 tỷ won.

Theo các nhà phân tích, đến năm 2026, Samsung Electronics dự kiến sẽ duy trì hiệu suất mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi khả năng mở rộng bộ nhớ băng thông cao (HBM).

Chuyên gia nghiên cứu tại KB Securities Kim Dong Won cho biết năm nay, Samsung Electronics dự kiến sẽ đạt lợi nhuận hoạt động hàng năm là 123.000 tỷ won, nhờ vào sự tăng mạnh giá DRAM và lượng xuất xưởng HBM tăng lên.

Ông Kim cho biết thêm rằng doanh số bán HBM của Samsung dự kiến sẽ đạt 26.000 tỷ won vào năm 2026, gấp 3 lần so với năm trước, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Samsung Electronics sẽ tham gia vào chuỗi cung ứng HBM4 cho các công ty công nghệ lớn, bao gồm Nvidia và Google.