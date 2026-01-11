Triệt xóa đường dây “lô đề” hơn 10 tỷ đồng ở Đà Nẵng, triệu tập 43 đối tượng

Ngày 9/1, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề quy mô lớn; khởi tố, bắt tạm giam 16 đối tượng về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Từ tháng 10/2025 đến khi bị phát hiện, triệt xóa, tổng số tiền giao dịch trong đường dây này lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện thông tin về đối tượng Nguyễn Văn Công (sinh năm 1986, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán số đề nên đã đưa đối tượng vào diện quản lý.

Tiến hành giám sát, theo dõi hoạt động của đối tượng, trinh sát phát hiện Công có hành vi câu kết với nhiều đối tượng khác tổ chức đánh bạc (ghi số đề) trên địa bàn TP Đà Nẵng với quy mô lớn nên đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng minh, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành phá án, triệu tập hàng loạt đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Công cầm đầu.

Cơ quan công an bước đầu xác định từ năm 2024, Nguyễn Văn Công thông qua mạng xã hội Zalo để nhận số đề từ nhiều tài khoản khác nhau, sau đó chuyển số đề nhận được vào nhóm Zalo tên “KH-B ĐỨC” (gồm 3 tài khoản Zalo khác) để thực hiện hành vi mua bán số đề trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”, khởi tố 4 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, 12 bị can về tội “Đánh bạc”.

Tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan và trích xuất dữ liệu điện tử trong điện thoại của các đối tượng, khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng tổ chức đánh bạc, cơ quan công an xác định, trong ngày 2/1, Nguyễn Văn Công đã nhận số đề của các đối tượng với tổng số tiền gần 150 triệu đồng.

Tiếp tục khai thác mở rộng truy xét các đối tượng “đầu trên” của Công và các con bạc, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập, đưa về trụ sở tổng cộng 43 đối tượng trong đường dây này. Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ tháng 10/2025 đến lúc bị bắt trên 10 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”, khởi tố 4 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, 12 bị can về tội “Đánh bạc”, bắt bị can để tạm giam đối với 16 đối tượng trên. Ngoài ra, có 27 đối tượng hiện đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý và mở rộng đấu tranh chuyên án.