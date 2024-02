Samsung trình làng nhẫn thông minh mới, đối thủ xứng tầm với một sản phẩm được Ronaldo ưa thích

Tại Hội nghị di động thế giới 2024 (MWC 2024), Samsung đã mang đến trưng bày chiếc nhẫn thông minh Galaxy Ring được sử dụng để theo dõi sức khỏe.

Thực tế, Galaxy Ring đã được Samsung nhá hàng tại sự kiện Unpacked hồi tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên khi đó, nhà sản xuất chỉ công bố duy nhất một bức ảnh và mọi chi tiết vẫn còn mơ hồ. Ở MWC 2024, những người tham dự đã được chứng kiến tận mắt Galaxy Ring cho dù đây chỉ là phiên bản thử nghiệm.

Galaxy Ring được trưng bày tại MWC 2024. Ảnh: Zdnet

Samsung cho biết Galaxy Ring có cảm biến theo dõi các chỉ số cơ thể như chất lượng giấc ngủ, nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, nhiệt độ da và chu kỳ kinh nguyệt. Những chức năng này đều đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chứng nhận.

Galaxy Ring vừa trình làng, giới chuyên gia lập tức đặt lên bàn cân cùng với Oura Ring - sản phẩm nhẫn thông minh được ưa chuộng nhất hiện nay đến Ronaldo cũng sử dụng.

Trực tiếp có mặt tại MWC 2024, ký giả Kerry Wan của Zdnet đã có cơ hội ngắm nghía Galaxy Ring đồng thời trò chuyện cùng ông Hon Pak - Phó Chủ tịch Bộ phận Sức khỏe Số của Samsung. Dù không thể so sánh về mặt tính năng do Samsung chưa công bố thông số rõ ràng của Galaxy Ring, Kerry Wan vẫn cho rằng sản phẩm này có 2 điểm nổi bật so với Oura Ring.

Đầu tiên là nằm ở mặt thiết kế. Về cơ bản, hai chiếc nhẫn được thiết kế trong suốt phía bên trong, được phủ một lớp kim loại hoặc vàng bên ngoài. Galaxy Ring dự kiến có 3 màu bạc, vàng và đen. Sản phẩm này cũng có những kích thước khác nhau cho người dùng lựa chọn, tương tự như Oura Ring.

Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chỗ Galaxy Ring có thiết kế lõm ở giữa trong khi Oura Ring là thiết kế lồi ra ngoài. Kerry Wan cho rằng với thiết kế này, người sử dụng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đeo.

Cùng chung quan điểm là ký giả Rita El Khoury đến từ Android Authority. "Theo tôi, thiết kế lõm mang lại 3 ưu thế cho Samsung so với Oura. Đầu tiên, Galaxy Ring sẽ trông tinh tế và trang nhã hơn so với Oura Ring. Nó cũng sẽ ít trầy xước hơn do không bị lộ ra bên ngoài nhiều. Và cuối cùng khi đeo nó, tôi có cảm giác vừa vặn hơn", Rita đánh giá.

Galaxy Ring có thiết kế lõm ở giữa. Ảnh: Android Authority

Oura Ring có thiết kế lồi. Ảnh: Oura

Theo Kerry Wan, ưu thế thứ 2 của Galaxy Ring so với Oura Ring là nhờ có hệ sinh thái đi kèm của Samsung. Nhờ thế, việc sử dụng sẽ thuận tiện và linh hoạt hơn. Tờ Android Authority đưa ra một ví dụ về điều này.

"Galaxy Ring phối hợp hoàn hảo với Galaxy Watch. Vì vậy, bạn có thể đeo Galaxy Watch 6 vào ban ngày, theo dõi các thông số và nhận thông báo. Đến tối, bạn có thể chuyển dữ liệu sang Galaxy Ring và đeo nó vào lúc ngủ. Lúc đó, bạn có thể sạc đồng hồ của mình. Đó chính là sức mạnh của Samsung", Android Authority nhận định.

Ảnh: Samsung

Tất nhiên, Oura Ring cũng có lợi thế của mình. Sản phẩm này tương thích với hệ điều hành Android lẫn IOS. Phía đối diện, Galaxy Ring nhiều khả năng chỉ tương thích với Android vào thời điểm ra mắt.

Hiện tại, Galaxy Ring vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Một số nguồn tin dự đoán sản phẩm này có thể ra mắt thị trường vào cuối năm nay.