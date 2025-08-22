Samsung Việt Nam dưới thời giám đốc mới: Tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận trong quý 2 năm nay, 4 nhà máy lãi 32.300 tỷ đồng

Chaebol Hàn Quốc Samsung vừa công bố kết quả kinh doanh cho quý 2 và nửa đầu năm nay. Kết quả cho thấy doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp tăng 5,3% lên 153.707 tỷ won (110 tỷ USD), so với 145.983 tỷ won của nửa đầu năm 2024. Trong cùng giai đoạn, lợi nhuận của doanh nghiệp giảm 3,9% từ 55.786 tỷ won còn 53.627 tỷ won (38,4 tỷ USD).



﻿Riêng tại Việt Nam, Samsung có 4 nhà máy chính là Samsung Thái Nguyên (SEVT) ở tỉnh Thái Nguyên, Samsung Bắc Ninh (SEV), Samsung Display Vietnam (SDV) ở tỉnh Bắc Ninh, và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) ở TPHCM.

﻿Số liệu của riêng quý 2/2025 cho thấy 4 nhà máy này đạt tổng doanh thu 20.554 tỷ won (388,5 nghìn tỷ đồng), tăng 2,6% so với cùng kỳ; còn lợi nhuận tăng 25,8% lên 1.707 tỷ won (32,3 nghìn tỷ đồng). SEVT là đầu tàu tại Việt Nam với doanh thu 8.924 tỷ won và lợi nhuận 814,9 tỷ won trong 3 tháng này.﻿

﻿Tính cho cả 6 tháng đầu năm nay, doanh thu của SEVT, SEV, và SEHC đều tăng so với cùng kỳ, còn con số của SDV giảm. SEVT dẫn đầu ở Việt Nam với 19.677 tỷ won, theo sau là SEV với 11.755 tỷ won, SDV với 7.930 tỷ won, và SEHC với 4.010 tỷ won.

Tổng doanh thu 4 nhà máy là 43.372 tỷ won, tăng 3,2%. Xét ở quy mô toàn cầu, doanh thu của SEVT chỉ kém 2 công ty con là Samsung Semiconductor và Samsung Electronics America, đều có trụ sở tại Hoa Kỳ.

﻿Về lợi nhuận, SEVT cũng là số 1 của Samsung Việt Nam với 1.200 tỷ won, tiếp theo là SEV với 813 tỷ won, SDV với 402 tỷ won, và SEHC với 257 tỷ won. Tổng lợi nhuận của 4 nhà máy là 2.673 tỷ won, giảm 9,1%. Đáng chú ý, lợi nhuận của SEHC tăng gấp đôi so với cùng kỳ và SDV tăng 6%, trong khi kết quả này của SEVT và SEV đều giảm.



Ông Na Ki Hong trở thành tân Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam từ ngày 1/3/2025.

Đến nay, sự hiện diện của Samsung tại Việt Nam bao gồm 6 nhà máy, 1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và 1 pháp nhân bán hàng. Samsung là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư lên đến 23,2 tỷ USD.﻿

Một khoản đầu tư lớn﻿ gần đây của Samsung tại Việt Nam là vào tháng 9/2024 khi SDV cam kết đầu tư 1,8 tỷ USD vào Bắc Ninh, cho các hoạt động sản xuất màn hình OLED dành cho điện thoại di động, thiết bị IT, ô tô. Tháng 1/2025, tỉnh Bắc Ninh đã trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho SDV tiếp tục đầu tư 1,2 tỷ USD và tới tháng 5/2024, tỉnh Bắc Ninh trao thêm 1 Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư nữa cho SDV.