Ngày 8/6, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Đây là lần gặp thứ hai trong vòng 3 tháng giữa người đứng đầu Bộ Công an và Samsung Việt Nam. Ở lần gặp trước đầu tháng 3/2025, 2 bên thảo luận về tháo gỡ khó khăn cho Samsung, đào tạo nhân lực...

Tại buổi làm việc lần này, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong cho biết, hiện nay, hơn 50% điện thoại Samsung được sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu đến 128 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến hết năm 2024, Samsung là doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam, đã đầu tư hơn 23,2 tỷ USD, dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu

Ông Na Ki Hong cũng khẳng định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại Việt Nam luôn được đảm bảo ổn định, là một trong những yếu tố then chốt giúp Samsung tin tưởng, yên tâm mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Samsung đang dự kiến đầu tư thêm 1 tỷ USD vào Việt Nam trong năm nay, ông Na Ki Hong cho biết.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Samsung Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu; tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an trong phát triển lĩnh vực công nghiệp an ninh.

Cụ thể, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Samsung đẩy mạnh hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trong phát triển công nghiệp an ninh, đặc biệt về khả năng hợp tác, hỗ trợ chuyển giao công nghệ thiết kế chip tích hợp AI phục vụ Trung tâm dữ liệu và mạng lưới thông tin truyền dẫn; dây chuyền sản xuất đúc chip bán dẫn ; giải pháp xây dựng nền tảng "quản lý công việc thông minh" thúc đẩy ứng dụng AI tạo sinh trong các cơ quan Chính phủ; giải pháp xây dựng và vận hành sàn giao dịch tài sản số, phát triển nguồn nhân lực AI.

Ngoài ra, Bộ trưởng đề xuất 2 bên hợp tác tăng cường hợp tác nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp công nghiệp an ninh Việt Nam; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ; trước mắt là hợp tác với Bộ Công an Việt Nam phát triển 1 trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ an ninh ...

Một hợp tác khác giữa 2 bên được Bộ trưởng nêu ra là kịp thời cung cấp thông tin nhận diện hàng thật/hàng giả để hỗ trợ cơ quan chức năng Việt Nam bảo vệ thương hiệu, uy tín của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 4/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện 82 về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Báo cáo tổng hợp cho Quý I/2025 của chaebol Hàn Quốc cho thấy lợi nhuận của 4 nhà máy Samsung Việt Nam giảm tới 39% còn 966 tỷ won (15.524 tỷ đồng). Đây là mức thấp nhất trong các quý I qua các năm của Samsung tại Việt Nam, kể từ năm 2016.

4 nhà máy chính của Samsung gồm Samsung Thái Nguyên (SEVT), Samsung Bắc Ninh (SEV), Samsung Display Vietnam (SDV) ở Bắc Ninh và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự đi xuống này có phần lớn vì kết quả của "đầu tàu" Samsung Thái Nguyên, vốn là đơn vị luôn dẫn đầu Samsung Việt Nam về cả doanh thu lẫn lợi nhuận. Trong khi tổng lợi nhuận của 4 nhà máy giảm khoảng 617 tỷ won, riêng phần giảm của Samsung Thái Nguyên là 569,7 tỷ won.

Về doanh thu, "đầu tàu" Samsung Thái Nguyên giảm 2,5% còn 10.753 tỷ won. Sự đi xuống 2,5% của đơn vị này là ngược chiều với mục tiêu tổng doanh thu năm 2025 đạt 27,8 tỷ USD (715.016 tỷ đồng), tăng 6% so với năm 2024.