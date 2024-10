Samsung, Xiaomi, OPPO có đối thủ mới: Nothing Phone sắp bán chính hãng tại Việt Nam, giá chỉ từ hơn 6 triệu đồng

Mới đây, thông tin về việc điện thoại của thương hiệu Nothing sắp bán chính hãng tại thị trường Việt Nam xuất hiện khá nhiều trên các trang mạng xã hội. Cụ thể, fanpage chính thức của hệ thống bán lẻ CellphoneS đã đăng tải bài đăng "nhá hàng" cho dòng sản phẩm Nothing Phone sắp cập bến đại lý này, thu hút nhiều sự quan tâm của người dùng công nghệ Việt.

Bài đăng tiết lộ điện thoại của thương hiệu Nothing sắp lên kệ chính hãng tại Việt Nam

Được biết, website của hệ thống này cũng đã cập nhật 4 mẫu điện thoại Nothing là Nothing Phone (1), Nothing Phone (2), Nothing Phone (2a) và Nothing CMF Phone 1. Trong đó, Nothing Phone (1) và (2) là hai model tầm trung, Phone (2a) là dòng cắt giảm và CMF Phone 1 là model mới nhất, tập trung vào thiết kế đặc sắc nhưng vẫn có giá dễ tiếp cận.

Website của CellphoneS cập nhật 4 mẫu điện thoại Nothing, trong đó Nothing Phone (2a) và Nothing CMF Phone 1 sẽ sớm lên kệ chính hãng

Trao đổi với ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, vị này cho biết hệ thống đang đẩy nhanh việc nhập hàng để kịp mở bán các dòng điện thoại Nothing Phone đúng dịp Black Friday, một trong những ngày hội mua sắm lớn nhất năm của CellphoneS (năm nay là ngày 29/11).

Mức giá dự kiến cho 2 model Nothing Phone (2a) và Nothing Phone CMF 1 được tiết lộ là 8,49 triệu đồng và 6,49 triệu đồng. Mức giá này theo nhận định của ông Huy là thấp hơn 10 - 15% so với các sản phẩm thương hiệu Trung Quốc cùng phân khúc, ngoài ra cũng thấp hơn giá thương lái đang chào trên thị trường xách tay khoảng 5%. Để so sánh, Nothing Phone (2a) và Phone CMF 1 có giá bán niêm yết khởi điểm từ 349 USD và 199 USD, tương đương 8,89 triệu đồng và 5 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi hiện tại.

Nothing Phone (2) và Nothing Phone (2a)

Tham khảo trên một số hội nhóm mua bán điện thoại xách tay, Nothing Phone 2a đang được rao bán với giá khoảng 8 - 10 triệu đồng cho hàng mới nguyên seal tùy phiên bản bộ nhớ. Với máy cũ đã qua sử dụng, giá dao động từ 6 - 7 triệu đồng. Trong khi đó Nothing Phone CMF 1 được rao bán từ 5 triệu đồng tới 7 triệu đồng tùy hình thức máy.

"Các sản phẩm của Nothing có một số đặc điểm nổi bật như hệ thống đèn LED ở mặt lưng; trải nghiệm mượt mà tiệm cận Google Pixel; hỗ trợ kết nối 5G; trang bị các linh kiện phần cứng mạnh mẽ nhất phân khúc đặc biệt là dòng máy CMF", ông Huy cho biết.

Được biết, CellphoneS sẽ đảm nhiệm khâu nhập hàng, phân phối hàng và bảo hành các sản phẩm của Nothing khi bán chính hãng tại Việt Nam. "Người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tại CellphoneS và trong 12 tháng bảo hành lỗi tại hệ thống Điện thoại Vui" , ông Huy khẳng định về quyền lợi người tiêu dùng khi mua các sản phẩm Nothing tại CellphoneS, bởi, vấn đề bảo hành sản phẩm của một thương hiệu non trẻ luôn là một trong những vấn đề được người dùng Việt cực kỳ quan tâm.

Như vậy, trong thời gian tới, phân khúc smartphone tầm trung tại Việt Nam sẽ thêm phần sôi động với sự xuất hiện của thương hiệu Nothing. Theo thống kê từ Canalys, trong Quý 2 vừa qua, top 5 thương hiệu điện thoại có thị phần lớn nhất tại Việt Nam thuộc về OPPO, Samsung, Xiaomi, Apple và vivo. Nothing sẽ thể hiện ra sao khi đặt chân vào mảnh đất hình chữ S?

Thị phần smartphone tại Việt Nam trong giai đoạn Quý 2/2024 theo thống kê từ Canalys

Nothing là thương hiệu gì?

Nothing là một thương hiệu công nghệ được thành lập vào năm 2020 bởi Carl Pei, người từng là đồng sáng lập của OnePlus. Nothing mang đến một làn gió mới trong ngành công nghệ, với triết lý thiết kế tập trung vào sự đơn giản, tinh tế và kết nối chặt chẽ giữa con người với công nghệ. Kể từ khi ra mắt, thương hiệu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ các sản phẩm sáng tạo, đặc biệt là dòng tai nghe và smartphone.

Carl Pei thành lập Nothing vào năm 2020 ngay sau khi rời khỏi vị trí Giám đốc OnePlus Global

Trước khi thành lập Nothing, Carl Pei đã gắn bó chặt chẽ với OnePlus - một thương hiệu con của OPPO, thuộc tập đoàn BBK Electronics. OnePlus đã nổi lên như một hiện tượng trong giới công nghệ với phương châm "flagship killer", cung cấp những sản phẩm có cấu hình cao với giá cả hợp lý. Carl Pei đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng OnePlus, đặc biệt là trong mảng marketing và chiến lược sản phẩm, giúp OnePlus trở thành một trong những thương hiệu được yêu thích bởi các tín đồ công nghệ trên toàn cầu.



Dưới thời của Carl Pei, điện thoại OnePlus "nổi lên như cồn" và có những chất rất riêng. Kể từ sau khi Carl Pei rời OnePlus, thương hiệu này một lần nữa trở thành thương hiệu con của OPPO thay vì hoạt động độc lập như trước đây

Nothing ra mắt sản phẩm đầu tiên của mình vào năm 2021, là chiếc tai nghe không dây Nothing Ear (1). Tai nghe này nổi bật nhờ thiết kế trong suốt, khác biệt hoàn toàn với các sản phẩm trên thị trường, và tập trung vào âm thanh chất lượng cao với giá cả hợp lý, từ đó gây dựng được tên tuổi nhất định trong giới công nghệ nói chung.



Nothing Ear (1) là sản phẩm công nghệ đầu tiên của thương hiệu Nothing, ra mắt vào năm 2020

Tiếp nối thành công của tai nghe, Nothing đã mở rộng sang lĩnh vực smartphone với dòng sản phẩm Nothing Phone (1) ra mắt vào năm 2022. Đây là chiếc smartphone có thiết kế độc lạ với mặt lưng trong suốt, tích hợp đèn LED đặc trưng mà họ gọi là Glyph Interface, thể hiện rõ triết lý sáng tạo của thương hiệu. Glyph Interface cho phép người dùng nhận biết thông báo qua ánh sáng và tăng cường khả năng tùy chỉnh trải nghiệm.



Giữa năm 2024, Nothing giới thiệu chiếc smartphone đầu tiên dưới cái tên CMF giá rẻ mang tên CMF Phone 1, tập trung vào ba yếu tố chính: màu sắc (Color), vật liệu (Material) và hoàn thiện (Finish). Điểm nhấn của sản phẩm là mặt lưng có thể thay thế dễ dàng cùng vi xử lý MediaTek Dimensity 7300.

CMF là một thương hiệu con của Nothing với các sản phẩm tập trung vào thiết kế sáng tạo và đẹp mắt

Các sản phẩm của Nothing khẳng định triết lý về tính đơn giản nhưng độc đáo, tạo ra sự khác biệt trên thị trường smartphone vốn đã bão hòa.