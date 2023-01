Sân bay Nội Bài thưa thớt trong sáng ngày đầu năm mới

Theo ghi nhận, trong sáng mùng 1, không khí tại sân bay Nội Bài khá thông thoáng, không còn cảnh chen chúc như những ngày cận Tết. Trước đó chỉ vài ngày, khung cảnh tại sân bay rất đông đúc, nhộn nhịp do người dân về quê trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trong những chuyến bay sớm, hành khách không cần phải xếp hàng dài chờ làm thủ tục, bởi các quầy vé rất vắng vẻ, sẵn sàng phục vụ hành khách.

Các quầy check-in tự động cũng được bố trí xung quanh khu vực làm thủ tục bay. Các kiosk check-in này giúp hành khách chủ động hơn về thời gian.

Nhiều người lựa chọn hình thức tự check-in để tiết kiệm thời gian. Hành khách được khuyến khích khi check-in online tại nhà nên in vé ra giấy hoặc lưu trên nhiều điện thoại để tránh gây ùn tắc, mất thời gian khi kiểm tra an ninh.

Khu vực phòng chờ cũng ghi nhận không khí vắng vẻ, thoáng đãng trong thời gian sáng sớm. Tuy nhiên, trong các chuyến bay sau vào khung giờ trưa chiều, sân bay ghi nhận lượng khách tăng nhanh và có phần nhộn nhịp hơn.

Hiện sân bay Nội Bài đã tăng cường an ninh hàng không cấp độ 1, bố trí lực lượng an ninh, kiểm soát chặt chẽ hơn khâu soi chiếu hàng hóa và hành khách để đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Du khách được khuyến cáo nên đến sân bay sớm trước từ 2-3 giờ để tránh bị trễ chuyến.