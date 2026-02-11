Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 160.000 khách, cao nhất lịch sử

Ngày 11/2, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 1.063 chuyến bay với 160.459 hành khách. Đây là sản lượng phục vụ cao nhất từ trước đến nay, vượt mọi cột mốc vận hành của Cảng, đồng thời cao hơn cả tính toán tiên lượng ban đầu.

Điều đáng chú ý, mốc kỷ lục này xuất hiện khi thời điểm được dự báo cao điểm nhất vẫn chưa tới. Theo kế hoạch, các ngày 26, 27 tháng Chạp và mùng 6, 7 tháng Giêng âm lịch mới là giai đoạn đỉnh điểm của dòng khách đi và về sau Tết.

Theo thông cáo của Cảng, trong giai đoạn 14–22/2/2026, trung bình mỗi ngày dự kiến khoảng 940 chuyến bay, tăng 25% so với lịch bay hiện tại. Lượng khách trung bình khoảng 145.000 người/ngày, tăng 20%. Riêng hai ngày cao điểm sau Tết có thể vượt 165.000 khách.

Năm 2025, Cảng đã phục vụ hơn 42,4 triệu lượt khách, tăng trên 6% so với năm trước. Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì ngay từ những ngày đầu cao điểm Tết năm nay.

Chủ động điều phối, linh hoạt nguồn lực

Trước áp lực gia tăng nhanh hơn dự kiến, Cảng cho biết đã hoàn tất chuyển các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways sang nhà ga T3. VietJet Air tiếp tục khai thác tại nhà ga T1.

Hệ thống bảng điện tử FIDS tại các nhà ga T1 và T3 được cập nhật liên tục, giúp hành khách dễ theo dõi thông tin, hạn chế tình trạng đi nhầm nhà ga. Quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành được bố trí linh hoạt theo từng khung giờ.

Cảng cũng triển khai ứng dụng định danh sinh trắc học tại khu vực boarding ở nhà ga T3, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm ùn ứ cục bộ.

Phương án điều hành bay được phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và Trung tâm khí tượng hàng không nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh do thời tiết hoặc quá tải cục bộ.

Khuyến cáo hành khách đi sớm, hạn chế đưa tiễn

Trong bối cảnh sản lượng tăng đột biến, Cảng khuyến cáo hành khách có mặt trước giờ bay 2 tiếng với chuyến nội địa và 3 tiếng với chuyến quốc tế. Người dân nên chủ động check-in trực tuyến, sử dụng kiosk tự làm thủ tục để giảm thời gian chờ đợi.

Hành khách được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế người thân đưa tiễn để giảm áp lực giao thông khu vực nhà ga.

Đại diện Cảng cho biết, dù sản lượng vượt dự báo, các kịch bản phục vụ cao điểm đã được xây dựng từ sớm. Mục tiêu là bảo đảm an ninh, an toàn và duy trì hình ảnh chuyên nghiệp, thân thiện trong mùa cao điểm Tết Bính Ngọ.