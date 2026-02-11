Truyền thông Trung Quốc "nể" kinh tế Việt Nam, dành loạt mỹ từ

Trong những tháng đầu năm 2026, nhiều tờ báo và chuyên gia kinh tế tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã có những nhận định tích cực về diễn biến và triển vọng kinh tế của Việt Nam, đặc biệt xoay quanh kết quả tăng trưởng năm 2025 và khả năng duy trì đà phục hồi mạnh mẽ trong năm 2026.

GDP 2025 nổi bật giữa bối cảnh toàn cầu

Bài đăng trên Nhân dân nhật báo – cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu trì trệ, dẫn số liệu cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 của Việt Nam tăng đến 8,02% so với năm trước. Đà tăng trưởng này diễn ra trong môi trường thương mại quốc tế còn nhiều biến động và chi phí lãi suất toàn cầu cao, làm nổi bật tính linh hoạt và hiệu quả của các chính sách kinh tế–tài khóa của Việt Nam.

Bài báo của truyền thông Trung Quốc cũng nêu rõ rằng xuất khẩu và nhập khẩu giao dịch tổng hợp của Việt Nam tăng 18,2% trong năm 2025, vượt 930 tỷ USD, đồng thời duy trì thặng dư thương mại qua nhiều năm liên tiếp. Sự phục hồi của khu vực chế biến, chế tạo định hướng xuất khẩu – như điện tử và dệt may – đóng vai trò chủ đạo giúp Việt Nam đứng trong “Top 20 quốc gia thương mại hàng đầu thế giới”.

Một phân tích khác, trích dẫn lời ông Xu Ningning – Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Công nghiệp RCEP, cũng đánh giá mức tăng trưởng 8,02% của năm 2025 là một thành tựu nổi bật, phản ánh sức sống và động lực tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế ngay cả trong môi trường quốc tế phức tạp.

Nhận định về khả năng tăng trưởng bền vững

Không chỉ dừng lại ở số liệu năm 2025, truyền thông Trung Quốc còn nhìn về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2026. Cụ thể, việc Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn 10% trong giai đoạn 2026–2030 cho thấy một quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm xây dựng nền kinh tế với chất lượng tăng trưởng cao hơn, đi đôi với cải cách thể chế và mở rộng không gian phát triển kinh tế–xã hội.

Các chuyên gia Trung Quốc cũng nhấn mạnh vai trò của các hiệp định thương mại tự do và khuôn khổ hợp tác khu vực như RCEP và cơ chế thương mại tự do mới nhất giữa ASEAN và Trung Quốc trong việc tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu cho Việt Nam. Những lợi thế này được coi là nguồn lực quan trọng để Việt Nam duy trì đà phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng bền vững hơn trong năm 2026, đồng thời giúp giảm rủi ro phụ thuộc vào thị trường đơn lẻ.

Động lực tăng trưởng và thu hút đầu tư

Truyền thông Trung Quốc còn nhấn mạnh rằng không chỉ riêng năm 2025, Việt Nam đang xây dựng những động lực nội tại để tiếp tục đà tăng trưởng cao. Chỉ số mở rộng hoạt động trong khu vực dịch vụ và sản xuất, đặc biệt ở các ngành có hàm lượng giá trị gia tăng cao, đã tiếp nối vai trò tạo động lực cho tăng trưởng GDP. Việc mở cửa thị trường trong nước, cải cách hành chính và ưu đãi thuế cũng được gợi nhắc như các biện pháp giúp Việt Nam thu hút vốn FDI và tăng cường năng lực cạnh tranh.

Nhìn từ góc độ truyền thông Trung Quốc, nền kinh tế Việt Nam không chỉ có sự hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mà còn đang đi vào quỹ đạo tăng trưởng tương đối bền vững và đáng chú ý đối với cộng đồng quốc tế. Với mức tăng GDP 8,02% trong năm 2025 – cao hơn nhiều nền kinh tế khu vực và toàn cầu – Việt Nam đã vượt qua nhiều thách thức để ghi danh trong nhóm nước duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

