Sân golf và 50 tiện ích đặc quyền xứng tầm tinh hoa tại Elite Hill Sơn La

Sân golf đẳng cấp Sơn La

Công ty Cổ phần NTF Hoàng Phát, với hơn 20 năm kinh nghiệm, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản tại Sơn La. NTF Hoàng Phát đã xây dựng danh tiếng vững chắc trong ngành với nhiều dự án nổi bật như: khu dân cư số 4A - Thành phố Sơn La, Mộc Châu Eco Garden, quảng trường Tây Bắc,..., trong đó có dự án Elite Hill (hay còn gọi là khu đô thị Pột Nọi tại phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La)

Dự án Elite Hill nằm trên đồi cao, sở hữu địa thế tựa sơn - hướng thủy với tầm nhìn đắt giá hướng về trung tâm thành phố. Từ dự án Elite Hill, bạn có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm hành chính và các địa điểm tham quan nổi tiếng của Sơn La như Quảng trường Tây Bắc (600m), thung lũng hoa ban (2,5km), khu du lịch suối nước nóng bản Mòng (3,5 km)…

Với sự đầu tư mạnh mẽ từ NTF Hoàng Phát, dự án Elite Hill mang đến hệ sinh thái hơn 50 tiện ích "all in one", đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu từ vui chơi, giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng. Nổi bật trong số đó là sân Golf đẳng cấp tại TP. Sơn La mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi.

Sân golf nằm trên đồi cao, chan hòa nắng gió của vùng núi Tây Bắc sẽ mang lại trải nghiệm thú vị cho người chơi với tầm nhìn bao trọn cảnh núi đồi thơ mộng. Khi đến với sân golf Elite Hill, người chơi sẽ ngay lập tức cảm nhận được không khí trong lành, mát mẻ và cảm giác yên bình đến lạ.

Sân golf tại dự án Elite Hill được thiết kế tinh tế và chỉn chu đến từng chi tiết, những hố golf có đặc điểm riêng biệt tạo cảm giác mới lạ, muốn chinh phục những cú đánh khó của người chơi. Sở hữu những fairway dài, dải cát mỏng, trắng tinh, thảm cỏ xanh rộng và điều kiện gió nơi núi rừng… chính là những nét đặc biệt khiến sân golf Elite Hill trở thành điểm đến hấp dẫn, thỏa mãn người chơi ở mọi trình độ.

Có thể nói, sân golf tại Elite Hill không chỉ là một điểm đến lý tưởng cho những người đam mê golf mà còn là biểu tượng của lối sống thượng lưu và tinh tế, góp phần nâng tầm đẳng cấp cho toàn bộ dự án.

"Vũ trụ" tiện ích thượng lưu với những trải nghiệm đẳng cấp

Với mong muốn mang đến cho cư dân một cuộc sống tiện nghi, thoải mái, nội khu dự án Elite Hill còn được tích hợp đa dạng tiện ích và dịch vụ khác để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu vui chơi, thể thao, giải trí của cộng đồng cư dân văn minh. Tại Elite Hill, mọi cư dân đều có thể tận hưởng những tiện ích đẳng cấp chỉ cách nhà vài bước chân.

Bắt đầu từ trung tâm thương mại Elite Plaza tỏa sáng ngay cửa ngõ dự án, là thiên đường mua sắm bất tận, thỏa mãn đam mê của những tín đồ thời trang. Bên cạnh đó nơi đây còn có các nhà hàng, quán cafe, siêu thị tiện ích và sky bar - nơi mọi người có thể thư giãn và thưởng thức những món cocktail tinh tế trong không gian lãng mạn ôm trọn view thiên nhiên tuyệt đẹp.

Elite Central Square nơi có những tuyến phố đi bộ xuyên màn đêm với sức chứa lên tới 10.000 người... hứa hẹn trở thành địa điểm tổ chức sự kiện văn hóa hay buổi Countdown sôi động bậc nhất khu vực. Đến nơi đây, bạn sẽ hòa vào không khí sôi động, náo nhiệt, thưởng thức các đặc sản Tây Bắc hay mua sắm phụ kiện, đồ lưu niệm từ các gian hàng lưu động.

Đáp ứng nhu cầu tập luyện của cư dân, chủ đầu tư cũng xây dựng trung tâm thể thao Elite Sport Central với những máy móc, trang thiết bị hiện đại. Bên cạnh đó là hồ bơi vô cực Infinity view mang đến trải nghiệm có một không hai, vừa được thư giãn trong làn nước mát lạnh, vừa ngắm trọn cảnh sắc TP. Sơn La. Hay bể bơi bốn mùa trong nhà cũng mang đến cảm giác thoải mái, "refresh" tinh thần hiệu quả sau những áp lực bộn bề của cuộc sống.

Trong khuôn viên dự án cũng được đầu tư trường mầm non Elite Kintergarden với hệ thống cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây không chỉ là một trường mầm non thông thường, mà là một không gian giáo dục chất lượng, nơi trẻ em được khám phá, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và phát triển vững chắc trước tương lai.

Có thể nói, được kiến tạo bằng trọn vẹn tâm huyết của chủ đầu tư, Elite Hill trở thành "tâm điểm hội tụ tinh hoa", mang đến những đặc quyền thời thượng và trải nghiệm độc đáo tạo nên giá trị sống xứng tầm. Elite Hill hứa hẹn trở thành dự án thu hút bậc nhất thị trường bất động sản Sơn La thời điểm hiện tại.

