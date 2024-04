Sản lượng bán thép quý 1/2024 của Hòa Phát tăng 34%, cập nhật tiến độ 'đại' dự án Dung Quất 2

Tháng 3/2024, tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) sản xuất 741.000 tấn thép thô, tăng 7% so với tháng trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 693.000 tấn, tăng 23,3% so với tháng 2/2024 và tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước 381.000 tấn thép xây dựng, thép chất lượng cao, tăng 80% so với tháng 2 vừa qua. Sản lượng bán hàng tăng trở lại chủ yếu nhờ thị trường trong nước đang vào mùa xây dựng, thị trường xuất khẩu tăng 76% so với tháng trước.

Sản lượng HRC trong tháng 3 đạt 263.000 tấn, giảm nhẹ so với tháng trước. Ngoài ra, sản phẩm thép hạ nguồn của Hòa Phát gồm ống thép và tôn mạ ghi nhận hơn 42.000 tấn và 32.000 tấn, tương đương tháng 2/2024.

Lũy kế quý 1/2024, tập đoàn này đã sản xuất 2,1 triệu tấn thép thô, tăng 70% so với cùng kỳ 2023. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và HRC đạt 1,85 triệu tấn, tăng 34% so với quý 1/2023.

Quý đầu năm, thép xây dựng, thép chất lượng cao của Hòa Phát đạt sản lượng 956.000 tấn, tăng 10%. Thép cuộn cán nóng đạt 805.000 tấn, tăng 67% so với 3 tháng đầu năm ngoái. Hòa Phát còn cung cấp trên 87.000 tấn phôi thép cho các nhà máy cán thép khác của Việt Nam và phục vụ xuất khẩu.

Ống thép Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường 131.000 tấn trong quý I/2024, giảm 18% so với 3 tháng đầu năm 2023. Tôn mạ các loại đạt sản lượng 98.000 tấn, tăng 40% so với cùng kỳ 2023, trong đó lượng tôn xuất khẩu 3 tháng qua tăng trưởng mạnh, đóng góp tới hơn 61.000 tấn.

Công suất thép thô của Hòa Phát hiện đạt 8,5 triệu tấn/năm, lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, Tập đoàn đang đẩy mạnh tiến độ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 quy mô 5,6 triệu tấn HRC chất lượng cao mỗi năm. Khi dự án được đưa vào hoạt động năm 2025, năng lực sản xuất thép của Hòa Phát sẽ là 14,6 triệu tấn/năm, trong đó riêng HRC đạt 8,6 triệu tấn mỗi năm.

Đến tháng 3/2024, dự án Dung Quất 2 đã đạt trên 50% toàn bộ các hạng mục chính. Hòa Phát đang dồn lực triển khai đồng bộ cùng hàng trăm nhà thầu, đối tác trong và ngoài nước, vừa thi công xây dựng, vừa lắp đặt thiết bị, phấn đấu hoàn thành những hạng mục đầu tiên vào cuối 2024. Dự kiến, phân kỳ 1 của dự án sẽ đi vào hoạt động đồng bộ từ Quý 1/2025.

Trong năm 2024, "vua" thép đặt mục tiêu năm tới mang về doanh thu 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 47% so với thực hiện năm 2023. Nếu đạt được đây sẽ là mức doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử và lợi nhuận cao nhất từ 2022.

HĐQT công ty đề xuất phương án thưởng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 10%. Cụ thể, Hòa Phát sẽ phát hành hơn 581 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ lên mức 63.962 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần 3.212 tỷ đồng và một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với giá trị 2.603 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý 2/2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2024, Hòa Phát dự định trích tối đa 5% lợi nhuận thực đạt cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi và trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng Ban điều hành. Đáng chú ý là công ty của tỷ phú Trần Đình Long muốn cổ đông chấp thuận kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ dự kiến 10%.