Sản lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện sẽ tăng 10 - 15%

Một góc mỏ khai thác than lộ thiên của Công ty CP than Hà Tu. Ảnh tư liệu: Tuấn Anh/TTXVN

Riêng trong tháng 5 vừa qua, TKV đã thực hiện giao bổ sung cho các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khoảng 300 nghìn tấn than.

Trong các tháng 6, 7, TKV sẽ cấp bổ sung cho các nhà máy nhiệt điện của EVN bình quân 10.000 tấn/tháng/nhà máy so với tiến độ quy định trong các hợp đồng đã ký.

Dự kiến, TKV sẽ thực hiện cung cấp than cho ngành điện cả năm 2023 đạt 39,7 triệu tấn, tăng hơn 1,2 triệu tấn so với khối lượng hợp đồng.

Ngoài ra, Tổng công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) đang tích cực chỉ đạo các đơn vị thành viên tăng cường sản xuất than để cấp bổ sung cho ngành điện. Tổng Công ty Đông Bắc cho biết, 6 tháng đầu năm dự kiến tiêu thụ trên 5,7 triệu tấn than, đạt 57% kế hoạch năm. Riêng trong tháng 6, Tổng Công ty Đông Bắc giao gần 1 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện, cao nhất từ trước đến nay. Tổng công ty Đông Bắc sẽ cung cấp than cho nhiệt điện cả năm 2023 ước 8,65 triệu tấn, tăng khoảng 800.000 tấn so với hợp đồng từ đầu năm.

Như vậy, năm 2023, TKV và Tổng Công ty Đông Bắc quyết tâm sẽ cấp khoảng 48,35 triệu tấn than (tăng khoảng từ 10 - 15% so với năm 2022) cho các nhà máy nhiệt điện, góp phần tích cực trong việc ổn định cung cấp điện cho cả nước.