Ngành than đảm bảo cung ứng đủ than cho các nhà máy nhiệt điện

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, giá cả biến động mạnh cùng thời tiết thất thường nhưng 6 tháng đầu năm, Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin vẫn nỗ lực phấn đấu, phát huy hiệu quả các trang thiết bị hiện đại hoàn thành đạt và vượt kế hoạch tập đoàn giao. Ông Nguyễn Thanh Trường, Chánh văn phòng Công ty CP than Hà Lầm Vinacomin cho biết: việc hoàn thành sản lượng được giao góp phần giúp Tập đoàn đảm bảo cung ứng nguồn than cho các khách hàng trong đó có ngành điện.

"Năm 2023, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam giao sản lượng 2 triệu 450 ngàn tấn. Đến thời điểm này, sản lượng đã đạt được 50,1% so với kế hoạch. Chúng tôi cũng chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để đảm bảo kế hoạch tập đoàn giao", ông Trường nói.

Ngành than đang nỗ lực đảm bảo sản xuất cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện

Hết 5 tháng đầu năm 2023, các đơn vị thuộc tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam sản xuất được gần 17 triệu tấn than; tiêu thụ hơn 20 triệu tấn. Trong đó, sản lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện là hơn 17 triệu tấn và phấn đấu hết 6 tháng năm 2023, sản lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện sẽ đạt khoảng 20 triệu tấn. Đây là mức sản lượng tiêu thụ than cho ngành điện cao nhất trong vòng 3 năm gần đây của TKV.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Trưởng phòng tiêu thụ KCS Công ty than Hòn Gai, TKV cho chia sẻ: Để đạt được con số này, các công ty con thuộc tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam còn đẩy mạnh sàng tuyển than sạch từ đất đá lẫn than: "Ngoài than sản xuất trong mỏ thì công ty cũng tồn một lượng đất đá lẫn than, có thể đưa vào sàng tuyển ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn cơ sở để cung cấp pha trộn với than nhập khẩu để tăng sản lượng cho các nhà máy nhiệt điện đáp ứng nhu cầu đang tăng cao. TKV đã giao cho chúng tôi thực hiện sàng lọc lượng than này là 81.000 tấn than/ năm và 6 tháng đầu năm chúng tôi đã đạt 100% kế hoạch, đóng góp phần than pha trộn cho Tập đoàn tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu than cho điện".

Lãnh đạo Tập đoàn TKV và các Công ty xuống lò thăm hỏi, động viên trực tiếp người lao động

Tại buổi làm việc gần đây giữa ngành điện và ngành than, ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc TKV khẳng định: Cung ứng đủ than cho các nhà máy điện là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 mà TKV đã cam kết với Bộ Công thương. Trong tháng 6 và tháng 7/2023, TKV sẽ điều chỉnh tăng sản lượng cấp cho các nhà máy nhiệt điện khoảng 180.000 tấn/tháng, trong đó, các nhà máy của EVN khoảng 80.000 tấn/tháng, tăng 6% so với tiến độ cam kết trong hợp đồng. Dự kiến cả năm 2023, sản lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện đạt 39,7 triệu tấn, tăng khoảng 15% so với năm 2022.