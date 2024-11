Sản phẩm dệt may Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 100 thị trường

Từ nay đến cuối năm là dịp cao điểm mua sắm, các doanh nghiệp dệt may đưa ra các giải pháp như: đa dạng hoá đối tượng khách hàng và mặt hàng, nỗ lực đưa ra nhiều sản phẩm mới về chất liệu, mẫu mã, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của đối tác.

Theo số liệu từ Hiệp hội dệt may Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam 10 tháng năm nay đạt hơn 36 tỷ USD. Sản phẩm dệt may của Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và năm tới sẽ mở rộng xuất khẩu sang 104 thị trường. Những thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc vẫn duy trì mức tăng trưởng; thị trường ASEAN, Nga, Canada… đang là điểm sáng tiềm năng.

Ngoài ra, giá cước vận tải tiếp tục có xu hướng giảm cũng đang hỗ trợ cho ngành hàng này.

Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhận định, mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD của ngành dệt may năm 2024 rất khả thi bởi cuối năm là cao điểm cho đơn hàng sản xuất mùa lễ hội Giáng sinh, năm mới.

Đồng quan điểm về vấn đề này, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) cũng cho rằng khủng hoảng chính trị tại Bangladesh – quốc gia xuất khẩu hàng may mặc lớn của thế giới, sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp ngành may mặc Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu. Đây là cơ hội để các nước có thế mạnh về ngành dệt may, trong đó có Việt Nam bù đắp nguồn cung cho thị trường thế giới.

Dù bức tranh xuất khẩu khá sáng, tuy nhiên, Chủ tịch Vinatex vẫn khuyến cáo, doanh nghiệp vẫn cần cẩn trọng, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu đang phải đối mặt với tình hình khó khăn trong suốt 30 tháng trở lại đây.

Các doanh nghiệp cần quản trị chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát kế hoạch đã đề ra, nhận diện và phòng ngừa tốt rủi ro, không để xảy ra bất kỳ tình huống bất ngờ nào nhằm hoàn thành kế hoạch năm và đón bắt xu hướng năm 2025.