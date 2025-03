Sàn tăng phí, shop than thở

Cần bảo đảm tính minh bạch

Góp ý dự thảo đề nghị xây dựng Luật TMĐT của Bộ Công Thương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng người bán nhỏ lẻ trên sàn TMĐT thường ở vị thế yếu hơn nhiều so với các nền tảng TMĐT. Dẫn tới, họ có thể dễ bị áp đặt các chính sách bất lợi và mất khả năng thương lượng, như thay đổi điều khoản đột ngột, bị đình chỉ hoặc cấm mà không có lý do rõ ràng, hạn chế tiếp cận dữ liệu... Do đó, VCCI đề nghị Bộ Công Thương cân nhắc bổ sung chính sách về bảo vệ quyền lợi cho người bán trên nền tảng TMĐT. Chính sách này không nên tập trung vào quy định hành chính mà nên tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của sàn TMĐT đối với người bán, bảo đảm khả năng tiếp cận dữ liệu kinh doanh và quyền tự do thương lượng của người bán.