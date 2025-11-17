Sáng 17/11: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn vẫn 151 triệu đồng/lượng sau cú lao dốc

Tuần trước, vàng SJC đã tăng mạnh hơn 4 triệu đồng/lượng lên 152,5-154,5 triệu đồng/lượng rồi lại quay đầu điều chỉnh 3,5 triệu đồng/lượng. Đặc biệt phiên giao dịch cuối tuần, vàng miếng SJC "bốc hơi" tới 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn hiện phổ biến 147-151 triệu đồng/lượng (chiều bán). Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết vàng nhẫn 24k ở mức 147,8-150,8 triệu đồng/lượng. Trong khi Công ty SJC áp dụng giá 146,5-149,0 triệu đồng/lượng, DOJI là 146,9-149,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.085 USD/ounce, tương đương với khoảng 130 triệu đồng/lượng (theo tỷ giá ngân hàng), hoặc 137 triệu đồng/lượng (theo tỷ giá tự do), chưa bao gồm thuế, phí.

Trước đó, thị trường vàng chứng kiến sự biến động rất mạnh trong tuần 10-16/11, mốc cao nhất của giá vàng trong tuần qua lên tới 4.252 USD/ounce, trước khi lao dốc vì bị bán tháo vào cuối tuần.

Dù xuất hiện lực chốt lời khá mạnh trước kỳ nghỉ cuối tuần, giá vàng vẫn khép lại tuần trong sắc xanh và thiết lập vùng hỗ trợ mới quanh mốc 4.000 USD/ounce.

Nỗ lực vượt mức 4.200 USD/ounce bất thành trong tuần này đã khiến tâm lý bi quan ngắn hạn tăng lên. Theo Khảo sát Giá Vàng Hàng tuần của Kitco News, giới phân tích Phố Wall không đạt được sự đồng thuận rõ ràng về diễn biến tuần tới; dù vậy, nhiều người coi việc giá giảm là cơ hội mua mang tính chiến lược. Trong khi đó, nhà đầu tư Main Street vẫn duy trì cái nhìn tích cực mạnh mẽ đối với kim loại quý.

"Đang có sự bất định xoay quanh kinh tế Mỹ, thuế quan và bước đi tiếp theo của lãi suất. Vàng có thể cần kiểm định lại vùng đáy gần đây (khoảng 3.930 USD) trước khi hồi phục một cách thuyết phục. Mọi nhịp điều chỉnh có khả năng chỉ ngắn và nông vì các yếu tố hỗ trợ chính của vàng vẫn còn nguyên," ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định.

Sự thận trọng của Phố Wall xuất hiện sau khi vàng giữ vững ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce trong phiên thứ Sáu, tạo lực mua tốt trong nửa đầu tuần. Hôm thứ Năm, vàng giao ngay từng chạm mức 4.245 USD/ounce trước khi chịu áp lực bán mạnh.

Theo một số chuyên gia, việc vàng bị bán tháo xuất phát từ thay đổi kỳ vọng về lãi suất, kéo theo sự điều chỉnh trên thị trường rộng hơn, bao gồm Bitcoin và chứng khoán. Dù đợt ngừng hoạt động 43 ngày của Chính phủ Mỹ đã kết thúc, một số nhà kinh tế lo ngại quá trình thu thập dữ liệu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc thiếu dữ liệu chất lượng khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải duy trì lập trường trung lập, có thể giữ nguyên lãi suất trong tháng tới.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện chỉ còn nhìn thấy dưới 50% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12; trong khi tháng trước, xác suất này từng vượt 90%.

"Sự suy yếu của đồng USD và tin đồn Fed tái khởi động chương trình mua tài sản là những chất xúc tác cho đà tăng của vàng từ đầu tuần. Tuy nhiên, diễn biến ngày thứ Năm và thứ Sáu cho thấy đây không còn là con đường một chiều," ông Alex Kuptsikevich, Chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, nhận định.