Sáng 25/4, đã có 14 ngân hàng công bố lợi nhuận quý 1: VPBank tăng mạnh, Techcombank tạm dẫn dầu

VPBank lãi hợp nhất gần 4.200 tỷ, tăng 64% so với cùng kỳ 2023

Trong quý đầu năm 2024, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 4,2 nghìn tỷ đồng, tăng gần 66% so với quý liền trước và 64% so với cùng kỳ. Riêng tại ngân hàng mẹ, lợi nhuận trước thuế của quý 1 đạt hơn 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với quý 4/2023, với tổng thu nhập hoạt động tăng 15% và thu nhập lãi thuần tăng 25% so với cùng kỳ.

Tính gộp lợi nhuận ngân hàng mẹ với VPBankS và OPES, VPBank thu về gần 5.200 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 2 lần so với quý cuối năm 2023.

Kết thúc quý 1, tín dụng hợp nhất của VPBank tăng 2,1% so với đầu năm – cao hơn mức trung bình ngành (1,3%), và tăng gần 22% so với cùng kỳ, đạt gần 613 nghìn tỷ đồng.

Huy động vốn từ khách hàng và giấy tờ có giá của ngân hàng hợp nhất tăng 2,4% so với cuối năm 2023 và tăng hơn 21% so với cùng kỳ.

OCB lãi trước thuế hơn 1.200 tỷ, tăng 23%

Tổng kết quý 1/2024, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.214 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Trong 3 tháng đầu năm, tổng thu thuần của OCB đạt 2.287 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, đóng góp chính cho tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần và hoạt động kinh doanh ngoại hối.

Thu nhập lãi thuần trong quý đạt 1.901 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ và chiếm 83,12% tổng thu thuần.

Nguồn thu nhập ngoài lãi cũng tăng trưởng tốt với mức tăng 13,8% lên 386 tỷ đồng. Riêng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 118 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước nhờ tận dụng cơ hội biến động mạnh của tỷ giá trong những tháng đầu năm.

Tính đến ngày 31/3/2024, dư nợ thị trường 1 của OCB tăng 3,5% so với cuối năm 2023, đạt 153.199 tỷ đồng. Tổng tài sản duy trì ổn định, đạt gần 237 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 đạt hơn 163.400 tỷ.

Các chỉ số liên quan về quản trị rủi ro như hệ số an toàn vốn (CAR), hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, hệ số cho vay trên huy động (LDR), được OCB đảm bảo ở mức an toàn. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%, đáp ứng mọi quy định của NHNN. Chỉ số thanh khoản ổn định với bộ đệm tài sản thanh khoản đầy đủ.

BVBank lãi 69 tỷ trong quý I

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024. Theo đó, Nhờ tăng trưởng cao từ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong 3 tháng đầu năm, BVBank đã hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm, ghi nhận lãi trước thuế đạt 69 tỷ đồng.

Kết thúc 3 tháng đầu năm, BVBank ghi nhận quy mô tổng tài sản đạt gần 84.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt gần 66.500 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, động lực tăng trưởng chính đến từ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế, với dư nợ cho vay đạt hơn 57.000 tỷ đồng, tăng trưởng 6,7% so với cùng kỳ.

Dư nợ cho vay giảm nhẹ 1,2%, trong đó dư nợ cho vay giảm vào tháng 1 và nhanh chóng tăng trở lại trong 2 tháng cuối quý.

Ở chiều thanh khoản, tổng huy động tăng trưởng 6,4% so với quý I/2023.

MSB: Lợi nhuận trước thuế hơn 1.500 tỷ đồng

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Giám đốc MSB cho biết, lợi nhuận trước thuế của MSB trong quý 1 đạt trên 1.500 tỷ, tăng nhẹ so với năm ngoái

Đến cuối quý 1, tổng tài sản đạt trên 280.000 tỷ đồng, tăng trưởng trên 4%. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chung của ngành ngân hàng đang chững lại, tăng trưởng tín dụng quý I/2024 của MSB ước đạt trên 5%. Cho vay khách hàng đạt 158.000 tỷ, tăng 4,7%. Tiền gửi đạt 138.000 tỷ, tăng 4,1%.

TPBank: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.800 tỷ đồng

Tại đại hội cổ đông vừa qua, ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank cho biết, năm nay ngân hàng đặc mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 34%. Kết quả trong quý 1 tích cực cho thấy kế hoạch kinh doanh trình ĐHĐCĐ là khả thi. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, lợi nhuận TPBank đạt 1.829 tỷ đồng và dự kiến hết tháng 4 đạt hơn 2.500 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu cũng đang giảm dần.

Techcombank: Lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7%.

MB: Lợi nhuận trước thuế gần 5.800 tỷ đồng, giảm 11%.

LPBank: Lợi nhuận trước thuế gần 2.900 tỷ đồng, tăng 84%.

BacABank: Lợi nhuận trước thuế 339 tỷ đồng, tăng 1%.

PGBank: Lợi nhuận trước thuế 116 tỷ đồng, giảm 24%.

VIB: Lợi nhuận trước thuế hơn 2.500 tỷ đồng.

SeABank: Lợi nhuận trước thuế hơn 1.500 tỷ, tăng 41%.

ACB: Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 4.900 tỷ đồng.

BaoVietBank lãi 8 tỷ đồng, tăng so với mức lãi 7 tỷ đồng của năm 2023.

Như vậy, hiện tại Techcombank đang tạm dẫn đầu ngành ngân hàng với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. MB đứng vị trí thứ hai với lợi nhuận 5.795 tỷ đồng, giảm 11%. Cùng kỳ năm trước, MB từng ghi nhận lợi nhuận cao hơn Techcombank. Đứng thứ ba là ACB với mức lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 4.900 tỷ đồng.

Xét về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, LPBank đứng đầu khi cao hơn 84% so với quý I/2023. Đứng sau lần lượt là VPBank (+64%), SeABank (+41%), Techcombank (+39%), OCB (+23%).