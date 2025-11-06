Sáng 6/11: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn tăng trở lại

Đầu giờ sáng ngày 6/11, một số cửa hàng vàng đã điều chỉnh tăng giá vàng so với cuối ngày hôm qua, mức tăng khoảng 200-300 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường phổ biến ở mức 145,5-147,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn, tại DOJI và PNJ, loại vàng này đều đang ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu áp dụng giá 144,8-147,8 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn ở mức thấp hơn các thương hiệu lớn như DOJJI, Bảo Tín Minh Châu,…hiện được niêm yết 142,7-145,3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong ngày 5/11, giá vàng trong nước đã đồng loạt giảm khá mạnh khoảng 1,2 triệu đồng/lượng trong phiên sáng rồi lại đảo chiều hồi phục khoảng 500 nghìn đồng/lượng trong phiên chiều.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới hiện ở mức 3.970 USD/ounce, hồi phục khoảng 40 USD/ounce sau khi rớt mạnh xuống 3.930 USD/ounce trong phiên hôm qua.

Theo Kitco News, ông Russ Mould, Giám đốc đầu tư tại AJ Bell cho biết, giá vàng hiện đang ở giữa chu kỳ tăng giá lớn thứ ba kể từ năm 1971, và cũng giống như các chu kỳ trước, những đợt điều chỉnh mạnh là điều khó tránh, song các yếu tố như nợ công, địa chính trị, sức mạnh đồng USD và lạm phát nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy giá vàng lên cao hơn trong chu kỳ này.

"Trong 12 tháng qua, vàng đã tăng 45% tính theo USD – mức tăng khiến các chỉ số như Nikkei 225, NASDAQ Composite hay Hang Seng trông 'chậm chạp' hơn hẳn, đồng thời đặt ra câu hỏi: giá vàng có thể tăng tới mức nào trước khi trở nên 'bong bóng'," ông viết trong một phân tích gần đây.

Ông Mould cho rằng, những người hoài nghi vẫn xem vàng là khối kim loại vô dụng, không mang lại lợi suất và thậm chí hiện có chi phí nắm giữ tương đương 4% do mất lãi tiền gửi – có thể đang gật gù khi giá vàng điều chỉnh sau mức đỉnh mới tháng trước. Tuy nhiên, ông khẳng định: "Đợt giảm này không có nghĩa là chu kỳ tăng đã kết thúc. Cả hai chu kỳ tăng giá trước đó – 1971–1980 và 2001–2010 – đều trải qua nhiều lần điều chỉnh nhưng cuối cùng vẫn đạt mức tăng rất lớn."

Trong khi đó, theo ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, tâm lý trên thị trường vàng đã chuyển từ "hưng phấn sang thận trọng" sau giai đoạn tăng nóng từ tháng 8 đến đầu tháng 10. Nhà đầu tư hiện đang đánh giá lại xem liệu bao nhiêu yếu tố trong "câu chuyện năm 2025" gồm cắt giảm lãi suất, căng thẳng tài khóa, rủi ro địa chính trị và nhu cầu từ ngân hàng trung ương đã được phản ánh vào giá. Ông Hansen cho rằng nhịp điều chỉnh này là "một sự giải tỏa áp lực lành mạnh chứ không phải đảo chiều xu hướng". Tuy nhiên, vị chuyên gia này vẫn cảnh báo: Một nhịp giảm sâu hơn không thể loại trừ nếu khẩu vị rủi ro trên thị trường chứng khoán duy trì cao và đồng USD tiếp tục mạnh lên.



