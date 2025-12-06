Sáng 6/12: Giá vàng miếng, vàng nhẫn tại SJC, Bảo Tín Minh Châu,... đồng loạt giảm

Ghi nhận lúc 9h00, các thương hiệu đồng loạt giảm giá vàng miếng từ 300 - 700 nghìn đồng/lượng so với cuối phiên hôm trước. Hiện SJC, DOJI, PNJ cùng giao dịch tại mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm khoảng 300 nghìn đồng/lượng, xuống mức 152,7 - 154,2 triệu đồng/lượng. Mi Hồng mua vào - bán ra tại ngưỡng 153 - 154,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu cũng giảm từ 500 - 700 nghìn đồng/lượng so với giá đóng cửa. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500 nghìn đồng/lượng vàng nhẫn mua vào - bán ra, xuống mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng. SJC hiện giao dịch tại mức 149,5 - 152 triệu đồng/lượng (giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán). PNJ, DOJI, Phú Quý vẫn niêm yết giá vàng nhẫn tại mức 150 - 153 triệu đồng/lượng, không có sự thay đổi giá vàng nhẫn trong 3 phiên gần nhất.

Giá vàng tại SJC

Ghi nhận đầu giờ sáng, giá vàng miếng tại các thương hiệu chưa có sự điều chỉnh. Trong phiêm trước đó (5/12), giá vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ đã tăng tới 1,1 triệu đồng/lượng, hiện cùng niêm yết tại mức 152,9 - 154,9 triệu đồng/lượng. Phú Quý, Mi Hồng mua vào - bán ra lần lượt tại ngưỡng 151,9 - 154,9 triệu đồng/lượng; 153,5 - 154,9 triệu đồng/lượng (tăng từ 1 - 1,1 triệu đồng/lượng trong hôm qua). Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng giá vàng miếng lên 700 nghìn đồng/lượng trong ngày 5/12, hiện giao dịch lần lượt tại mức 153 - 154,5 triệu đồng/lượng; 153,1 - 154,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đã tăng khoảng 700 nghìn đồng/lượng trong phiên hôm trước, hiện ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng. SJC cũng tăng giá vàng nhẫn thêm 600 nghìn đồng/lượng, lên ngưỡng 150 - 152,5 triệu đồng/lượng. PNJ, DOJI, Phú Quý không có sự thay đổi giá vàng nhẫn trong 3 phiên gần nhất, vẫn niêm yết giá vàng nhẫn tại mức 150 - 153 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng rơi vào khoảng 2 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn chênh cao nhất tới 3 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với thế giới.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu khi kỳ vọng ngày càng lớn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tuần tới tiếp tục hỗ trợ tâm lý thị trường, trong khi giá bạc bật tăng lên mức cao kỷ lục.

Theo Reuters, giá vàng giao ngay có lúc đạt mức 4.212,16 USD/ounce, nhưng vẫn hướng tới mức giảm 0,4% trong tuần.

"Thị trường ngày càng tin chắc rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Phản ứng với điều này, đồng USD suy yếu đôi chút, và đó là yếu tố có lợi cho vàng," ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định.

Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3% trong tháng 9, với mức tăng theo năm giảm từ 2,9% xuống 2,8%. Trước đó, dữ liệu việc làm khu vực tư nhân cho thấy mức giảm mạnh nhất trong hơn hai năm rưỡi trong tháng trước.

Những bình luận từ nhiều quan chức Fed tiếp tục củng cố kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất 87,2% Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 9–10/12.

Vàng được dự báo sẽ giao dịch trong vùng 4.200–4.500 USD/ounce trong năm nay và 4.500–5.000 USD/ounce trong năm tới, tùy thuộc vào các quyết định của Fed, theo ông Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành của Allegiance Gold.

Trong khi đó, nhu cầu vàng vật chất tại Ấn Độ và Trung Quốc giảm trong tuần này khi người mua chờ đợi mức điều chỉnh giảm của giá giao ngay.



