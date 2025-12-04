Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chiều 4/12: Giá vàng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm đến 1 triệu đồng/lượng

04-12-2025 - 14:00 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng miếng, vàng nhẫn đã giảm từ 600 - 1 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa ngày hôm qua.

Ghi nhận lúc 13h00, các nhà vàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng xuống khoảng 700 nghìn đồng/lượng so với giá đóng cửa hôm trước. Hiện, SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết tại mức 151,8 - 153,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại mức 152,3 - 153,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý, Mi Hồng cùng bán ra tại ngưỡng 153,8 triệu đồng/lượng và mua vào với giá lần lượt là 150,8 triệu đồng/lượng, 152,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải chưa có sự điều chỉnh giá vàng miếng.

Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh giá vàng nhẫn xuống 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua, hiện mua vào - bán ra tại mức 150 - 153 triệu đồng/lượng. SJC cũng giảm 600 nghìn đồng mỗi lượng vàng nhẫn, xuống mức 149,4 - 151,9 triệu đồng/lượng (mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12). DOJI, PNJ, Phú Quý cũng điều chỉnh giảm 600 nghìn đồng/lượng, về mức 150 - 153 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch tại mức 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 9h00, giá vàng miếng tại các thương hiệu hầu hết đi ngang. Riêng Mi Hồng tăng chiều mua lên 300 nghìn đồng/lượng, ở mức 153,3 triệu đồng/lượng, chiều bán giữ nguyên ở mức 154,4 triệu đồng lượng.

Giá vàng nhẫn cũng không có biến động đáng kể. Bảo Tín Mạnh Hải giảm giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo xuống 200 nghìn đồng/lượng so với giá đóng cửa hôm trước, hiện giao dịch tại mức 150,8 - 153,8 triệu đồng/lượng. Trước đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 500 nghìn đồng/lượng, hiện mua vào - bán ra tại mức 150,8 - 153,8 triệu đồng/lượng. SJC điều chỉnh giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng, hiện ở mức 150 - 152,5 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu khác không có sự điều chỉnh so với kết phiên hôm qua.

Ghi nhận đầu giờ sáng, giá vàng miếng tại các thương hiệu có xu hướng đi ngang. Hiện SJC, PNJ, DOJI cùng giữ mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng giao dịch tại ngưỡng 153 - 154,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải đang ở mức 153,1 - 154,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500 nghìn đồng/lượng trong hôm qua, hiện mua vào - bán ra tại mức 150,8 - 153,8 triệu đồng/lượng. SJC giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng, hiện ở mức 150 - 152,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại SJC, Bảo Tín Minh Châu giảm. Theo đó, Bảo Tín Minh Châu giảm 500 nghìn đồng/lượng trong hôm qua, hiện mua vào - bán ra tại mức 150,8 - 153,8 triệu đồng/lượng. SJC giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng, hiện ở mức 150 - 152,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch tại mức 151 - 154 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ mua vào - bán ra tại ngưỡng 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang giao động quanh ngương 4,206 USD/ounce, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Theo Reuters, vàng có thể chứng kiến đà tăng giá trở lại khi thị trường lao động khu vực tư nhân của Mỹ suy yếu nghiêm trọng, theo dữ liệu mới nhất từ công ty xử lý bảng lương ADP.

Hôm thứ Tư, ADP công bố rằng kinh tế Mỹ đã mất 32.000 việc làm, trái ngược hoàn toàn với dự báo sẽ tăng thêm 5.000 việc làm. "Hoạt động tuyển dụng thời gian gần đây khá thất thường do doanh nghiệp phải đối mặt với tâm lý thận trọng của người tiêu dùng và bối cảnh kinh tế vĩ mô thiếu chắc chắn," bà Nela Richardson, kinh tế trưởng của ADP, nhận định. "Đáng chú ý, mức giảm lần này trải rộng trên nhiều ngành nhưng tập trung mạnh ở khối doanh nghiệp nhỏ."

Thị trường vàng đã chứng kiến một đợt tăng mới trong những ngày gần đây lên mức 4.200 USD/ounce, được thúc đẩy bởi động lực mạnh từ giá bạc; tuy nhiên, kim loại quý vàng đang ghi nhận đà tăng trở lại trong phản ứng ban đầu trước dữ liệu việc làm kém tích cực.

Theo một số nhà phân tích, dữ liệu việc làm yếu kém gần như củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần tới. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang nhìn thấy gần 90% khả năng nới lỏng.




Linh San

An ninh tiền tệ

