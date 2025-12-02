Sáng 2/12: Giá vàng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Ghi nhận lúc 9h00, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu đồng loạt giảm khoảng 600 nghìn đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên trước, ở cả 2 chiều mua vào - bán ra. SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết tại mức 152,6 - 154,6 triệu đồng/lượng; trong khi Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu giao dịch lần lượt tại ngưỡng 153,2 - 154,6 triệu đồng lượng, 153,1 - 154,6 triệu đồng lượng. Giá mua vào - bán ra tại Mi Hồng hiện ở mức 153,3 - 154,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu cũng giảm từ 500 - 700 nghìn đồng trên mỗi lượng so với giá đóng cửa hôm qua. Hiện, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đang được niêm yết tại mức 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng. SJC mua bán vàng nhẫn tại ngưỡng 150,3 - 152,8 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ, DOJI cùng giao dịch tại mức giá 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải theo ghi nhận lúc 9h00

Đối với vàng miếng, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 153,2 - 155,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh hải giao dịch ở ngưỡng 153,7 - 155,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Phú Quý, Mi Hồng niêm yết lần lượt ở mốc 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng; 153,5 - 155,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Đối với vàng nhẫn, vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo của Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết ở ngưỡng 152 - 155 triệu đồng/lượng. Công ty SJC đang giao dịch tại mức 151 - 153,5 triệu đồng/lượng; DOJI, PNJ cùng mua - bán tại mức 151,2 – 154,2 triệu đồng/lượng.

Theo Reuters, giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần vào ngày thứ Hai, nhờ kỳ vọng Mỹ sớm cắt giảm lãi suất và đồng USD suy yếu, trong khi giá bạc lập kỷ lục mới trước thềm loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ.

Đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay có lúc tăng lên 4.241,27 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 21/10. Tại thời điểm ghi nhận, giá đang giao động quanh mức 4.227 USD/ounce, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với trong nước (quy đổi theo tỷ giá Vietcombank).

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua bằng các đồng tiền khác. "Bối cảnh chung với kỳ vọng tiếp tục cắt giảm lãi suất, cùng áp lực lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của Fed… vẫn là nền tảng hỗ trợ cho vàng và bạc," ông David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định.



Các nhà giao dịch đã nâng xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 lên 87%, sau khi xuất hiện những dữ liệu kinh tế yếu hơn và các phát biểu theo hướng ôn hòa từ các quan chức Fed, bao gồm Thống đốc Christopher Waller và Chủ tịch Fed New York John Williams. Lãi suất thấp hơn thường tạo lợi thế cho các tài sản không sinh lời như vàng.

Giới đầu tư hiện cũng chờ đón những dữ liệu kinh tế then chốt của Mỹ trong tuần này, gồm báo cáo việc làm ADP tháng 11 công bố vào thứ Tư và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – sẽ được công bố vào thứ Sáu. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào cuối ngày thứ Hai cũng được dự báo sẽ cung cấp thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ.

Ngoài ra, kỳ vọng rằng Chủ tịch Fed tiếp theo sẽ theo đuổi lập trường ôn hòa hơn so với người tiền nhiệm cũng góp phần hỗ trợ giá vàng và bạc, ông Meger cho biết. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett hôm Chủ nhật nói rằng ông sẵn sàng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Fed nếu được lựa chọn. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết người kế nhiệm có thể được công bố trước dịp Giáng sinh.

"Chúng tôi vẫn cho rằng vàng và bạc đang duy trì xu hướng đi ngang mạnh, nghiêng về tăng," Meger nói thêm.

Linh San