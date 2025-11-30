Giá vàng trong nước tăng 4,5 triệu đồng/lượng sau một tuần, diễn biến nào cho tuần tới?

Một tuần tăng mạnh của giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước khép lại tuần giao dịch với mức tăng mạnh, trong đó vàng nhẫn và vàng miếng tăng trung bình khoảng 4,5 triệu đồng/lượng so với thời điểm mở cửa phiên đầu tuần.

Cụ thể, tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo đóng cửa tuần ở mức 151,15 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Diễn biến giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại nhà vàng Bảo Tín Mạnh Hải trong tuần qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng giữ giá vàng nhẫn trong khoảng 150,9 – 153,9 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty SJC niêm yết quanh mức 150,6 – 153,1 triệu đồng/lượng.Đối với vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá ở mức 153,4 – 154,9 triệu đồng/lượng, trong khi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như PNJ, DOJI, PNJ, công ty SJC khác niêm yết vàng miếng quanh mức 152,9 – 154,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa tuần tại mức 4.218,4 USD/ounce, tăng mạnh 154,2 USD/ounce chỉ trong một tuần. Diễn biến này là yếu tố quan trọng kéo giá vàng trong nước tăng mạnh theo.

Sau nhiều tuần biến động mạnh và những nhịp điều chỉnh sâu, giá vàng thế giới trong tuần qua chủ yếu đi theo xu hướng tăng. Đáng chú ý, giá vàng không một lần chạm lại mốc hỗ trợ 4.000 USD/ounce. Mở cửa tuần giao dịch ở mức 4.074,12 USD/ounce, giá nhanh chóng lùi về vùng 4.044 USD/ounce trong những giờ đầu, trước khi hình thành “ba đáy” tại khu vực này – tín hiệu kỹ thuật giúp củng cố tâm lý tích cực của nhà đầu tư và tạo động lực cho giá tăng trở lại.

Bước sang phiên giao dịch Bắc Mỹ ngày thứ Hai, giá vàng giao ngay hai lần kiểm tra ngưỡng 4.080 USD/ounce, trước khi bứt phá dứt khoát qua mốc kháng cự 4.100 USD/ounce. Trong phiên châu Á sau đó, giá có thời điểm vọt lên 4.152 USD/ounce, trước khi điều chỉnh trong phiên châu Âu để kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 4.115 USD/ounce. Khi thị trường Mỹ mở cửa, giá vàng tiếp tục kiểm định đỉnh 4.152 USD/ounce trong buổi chiều.

Khi vùng giá mới được thiết lập, lực mua từ thị trường châu Á đã nhanh chóng đẩy vàng lên sát 4.170 USD/ounce – mức cao nhất trong tuần tại thời điểm đó. Trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ, giá vàng dao động khá hẹp trong biên độ 4.145 – 4.170 USD/ounce.

Đến tối thứ Năm, giá vàng có thêm một nhịp bứt phá mạnh khi vượt 4.192 USD/ounce trong phiên châu Á. Sau khi điều chỉnh nhẹ về kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 4.155 USD/ounce, giá tiếp tục tăng mạnh vào ngày giao dịch cuối tuần. Khi thị trường Mỹ mở cửa trở lại, cùng với đà tăng đồng loạt của bạc và đồng – hai kim loại đang tiến sát các mốc cao lịch sử – giá vàng bật lên sát 4.200 USD/ounce. Đến 13h30, kim loại quý này đạt đỉnh tuần tại 4.226,91 USD/ounce và giữ phần lớn mức tăng cho tới khi đóng cửa.

Dự báo giá vàng tuần mới

Khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn chuyên gia Phố Wall đã chuyển sang quan điểm tăng giá đối với vàng trong ngắn hạn, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng gia tăng tỷ lệ dự báo tích cực.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao của Forex.com, nhận định xu hướng chung của vàng vẫn là đi lên. Theo ông, giá vàng đã phá vỡ mô hình tam giác, tương tự mô hình “cờ tăng giá”, và đây là mô hình thứ ba xuất hiện kể từ khi đà tăng bắt đầu từ đầu năm ngoái tại vùng 2.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý trong ngắn hạn, giá tăng nhanh có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư dài hạn chốt lời, song vùng hỗ trợ quanh 4.150 USD/ounce vẫn được đánh giá là hấp dẫn.

Ở nhóm quan điểm thận trọng, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng cho đến khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết định lãi suất trong tháng 12, vàng có thể giữ đà tăng nhưng khó bứt phá mạnh. Theo ông, thị trường đã phần nào phản ánh kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào giá, rủi ro lớn nhất hiện tại là khả năng Fed không thực hiện việc này.

Ở chiều ngược lại, ông Rich Checkan, CEO Asset Strategies International, giữ quan điểm tích cực khi cho rằng xung đột tại Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt, trong khi kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất đang quay trở lại – những yếu tố được xem là lực đỡ quan trọng cho giá vàng.

Cùng quan điểm lạc quan, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng của SIA Wealth Management, nhận định giá vàng có khả năng tăng tiếp trong tuần tới khi thị trường đang nghiêng về kịch bản Fed nới lỏng chính sách tiền tệ vào cuối năm. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo lịch công bố dữ liệu kinh tế dày đặc trong tuần tới có thể khiến giá vàng biến động mạnh.